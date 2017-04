Donaueschingen Pfohrener Bunny-Party begeisert als alternatives Osterprogramm

Für hunderte Besucher gehört ein Besuch der Bunny-Party zum Osterfest wie der Osterhase und das Osterei. Zum wiederholten Male organisierte der FC Pfohren das Ereignis, das im Herzen des ersten Ortes an der jungen Donau mit coolen Beats und ausgefeilten Techno-Sound eine Non-Stopp-Party garantierte.

Dutzende von Helfern hinter der Theke und zur Unterstützung der Security garantierten einen reibungslosen Ablauf der Fete, wie beispielsweise Lena Reichmann und Sebastian Wolf. Das DJ Team Albatros und Mr. Bay hatte schnell den Bogen raus und verstand es, das Partyvolk über Stunden zu begeistern. In der Bar bestand die Möglichkeit, abzuhängen, vor der Halle die Chance sich abzukühlen.



Indes hämmerte in der Halle der Bass. Die Menschenmenge tanzte und reckte die Arme in die Höhe. Nebelschwaden durchfluteten den Bühnenbereich der Halle und heizten die Stimmung zusätzlich an. Am Eingang hatten die emsigen FC-Helfer zu später Stunde mit der Alterskontrolle alle Hände voll zu tun. Derweil ging die Party unaufhaltsam weiter.