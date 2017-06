Pfohren Pfohren: Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Weil er einer Autofahrerin im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hat, hat ein 47-Jähriger am Freitagabend einen Unfall mit 6000 Euro Schaden verursacht.

Auf dem Weg von Aasen in Richtung Donaueschingen hat ein 47-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend im Kreisverkehr zwischen Pfohren und Donaueschingen einen Unfall verursacht. Der Suzuki-Fahrer fuhr von Aasen her auf der Kreisstraße 5701 in den Kreisverkehr ein, ohne auf einen Audi einer jungen Frau zu achten. Die war bereits – von Pfohren kommend – im Kreisverkehr unterwegs. Bei dem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Es entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.