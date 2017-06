Donaueschingen Paketdienstleister investiert kräftig in Donaueschingen

GLS rüstet sich für steigende Paketzahlen. Unternehmen investiert 2,5 Millionen Euro in neue Halle. Kapazität fast verdoppelt

Spatenstich für eine 2,5 Millionen-Euro-Halle. So viel investiert GLS am Donaueschinger Standort in der Raiffeisenstraße, um die Kapazität des Paketdienstleisters von 14 000 auf 24 000 Pakete täglich zu erhöhen. Das Unternehmen will sich damit für künftige weiter steigende Paketmengen rüsten. Neben GLS-Vertretern griffen auch Vertreter der Baufirma und Oberbürgermeister Erik Pauly symbolisch zum Spaten.

In direkter Nachbarschaft zur bestehenden Halle entsteht der Neubau mit zusätzlichen 1100 Quadratmetern Hallenfläche und künftig 94 statt 64 Toren. Vom GLS-Standort Donaueschingen werden Kunden bis nach Bad Säckingen und nach der Erweiterung auch bis Rottweil mit Paketen beliefert. Das neue Gebäude beinhaltet auch moderne Sozialräume.

Insgesamt verfügt das Unternehmen dann in der Raiffeisenstraße über eine Hallenfläche von 3300 Quadratmetern. Die Erweiterung verkürzt die Umschlagzeiten und verdoppelt annähernd die Kapazitäten, teilt das Unternehmen mit.

Donaueschingen ist einer von 1000 Umschlagplätzen der GLS, sagte Anja Herter, District Manager Südwest. Das in Holland angesiedelte Unternehmen sei in 41 europäischen Staaten und in sieben Staaten der USA aktiv. Seit 28 Jahren sei das Unternehmen in der Region verankert und Donaueschingen sei dabei durch seine Nähe zur Schweiz und Frankreich ein strategisch guter Standort.

Depotleiter Marcel Schmidt freute sich über die bevorstehende Erweiterung. Seit 1989 besteht der Paketdienst, damals noch unter German Parcel GmbH gegründet in Donaueschingen. Die Spedition Barth war eines der damals beteiligten mittelständischen Speditionen. 1919 wurde der erste Bauabschnitt in Betrieb genommen, 1996 der zweite. Durch die Erweiterung würde die Kapazität deutlich erweitert. Bereits Anfang Oktober dieses Jahres soll der Betrieb in der neuen Halle schon aufgenommen werden, kündigte er an.

Ein "sportliches" Ziel, kommentierte Oberbürgermeister Eric Pauly diesen Termin. Er freute sich über die Investition und sprach von einem freudigen Ereignis für die Stadt. Die vorgelegten Zahlen zeigen, dass das Unternehmen Erfolg habe.

Das Unternehmen

GLS Germany ist eine Tochtergesellschaft der GLS General Logistic Systems mit Sitz in Amsterdam. Nach eigener Aussage ist GLS einer der führenden Paket- und Expressdienstleister Deutschlands. Weltweit betreibt GLS 1000 Depots, hat 17 000 Mitarbeiter und 26 000 Fahrzeuge. In Deutschland sind es 63 Depots. Der Umsatz wird für das Geschäftsjahr 2016/17 mit 2,5 Milliarden Euro angegeben bei 508 Millionen transportierten Paketen. (fue)