Donaueschingen Ortschaftsratssitzung: 600 000 Euro für Grüningen im Haushalt

Gute und schlechte Neuigkeiten gibt es in der Ortschaftsratssitzung Grüningen.

Um mit der schlechten Meldung aus der Grüninger Ortschaftsratsitzung zu beginnen: Das Wasserwerk Donaueschingen meldete bei der Ortsverwaltung einen Rohrbruch unter Schule und Sporthalle. Stündlich fließen zwei Kubikmeter Wasser unterirdisch weg. Daraus resultierende Schäden am Gebäude sind nicht auszuschließen.

Nach einem Blick zurück auf Themen und Projekte des Ortschaftsrates 2016 gab Ortsvorsteher Hans-Günter Buller einen Ausblick auf 2017. Um Schule und Kindergarten im Ort zu sichern und eine gute Grundlage für Vereine, Gruppen und die Bevölkerung allgemein zu schaffen, müsse an dem Bestreben festgehalten werden, junge Familien ins Dorf zu holen. Das sei letztendlich nur durch die Schaffung eines neuen Baugebietes zu verwirklichen.

Als erfreulicher und zukunftsorientierter Schritt wurde die Schaffung des Stadtbusses gesehen. Für eine mögliche kombinierte Fahrt aus Ringzug und Bus oder nur Bus im Bereich der Zone acht muss ein Erwachsener 2,20 Euro, ein Kind 1,70 Euro bezahlen. Einzelfahrten nach Villingen bleiben im Vergleich jedoch mit 4,80 Euro abnorm.

Im Haushalt 2017 sind für Grüningen niedergelegt: 600 000 Euro für die gewünschte Halle, allerdings nur freigegeben, wenn ELR-Mittel fließen und der Bau beschlossen wird, 32 000 Euro für den neuen Zaun entlang der Bahnlinie an der Altwasserstraße, mehr als 80 000 Euro für Sanierungen in und um das Schulgebäude, 22 000 Euro zur Sanierung der Mauer östlich der Kirche, 3500 Euro für die geplanten Baumgräber auf dem Friedhof, 60 000 Euro für Kanalarbeiten im Eschenweg. Für den Kindergarten wird ein Zuschuss in Höhe von 170 000 Euro gewährt. Die Sanierung der örtlichen Brigachbrücke, für die 250 000 Euro bereitgestellt wurden, wird zugunsten der Sanierung der Georg-Mall-Brücke bei Allmendshofen verschoben.

Das östliche große Friedhofstor wird seitens der Friedhofsverwaltung bei Beerdigungen gebraucht. Es wird saniert und nicht wie angedacht geschlossen. Lachende oder traurige Smileys werden die Autofahrer in den Stadtteilen zukünftig abwechselnd auf angepasste Geschwindigkeit hinweisen.

Spätestens Anfang April sollen die Arbeiten am Gasrohrnetz im Ort wieder aufgenommen werden, so Ulrich Köngeter vom Zweckverband Gasfernversorgung. Dann sollen systematisch und Schritt für Schritt etwa 2,5 Kilometer Rohre im Bereich Altwasserstraße, Am Platz, Beckhoferstraße, Dammweg, Dorfstraße, Eichenweg, Forlen- und Gerenweg sowie Landstraße und Reutheweg verlegt werden. Wieviel im Bereich Rebberg, Eschenweg und Hölzleweg geschafft wird oder im Jahr 2018 gebaut wird, hängt von der Anzahl der Rückmeldungen aber auch von der Beschaffenheit des Baugrundes ab.

Interessenten, die bisher noch kein Schreiben des Zweckverbandes hinsichtlich eines Gasanschlusses erhalten haben, können sich noch melden. 07721/40505 oder info@zvb-erdgas.de.