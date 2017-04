Donaueschingen Octavians begeistern mit ihren Stimmen

Konzert in der Donaueschinger Christuskirche mit alten und neuen Chorsätzen zum Frühlingsanfang.

Donaueschingen – Sieben junge Sänger aus Jena bezaubern am Samstagabend in der Christuskirche ein zahlreiches Publikum mit ihrem neuen Frühlingsprogramm "Du bist der neue Tag". Dieses junge A-cappella-Ensemble aus Thüringen, schon mit mehreren Auszeichnungen in Wettbewerben ihres Genres versehen, stellte sich als ein kleiner, aparter Männerchor vor, der mit seinen klaren, differenzierten und doch harmonisch aufeinander eingestellten Stimmen vom Bass, Bariton, Tenor bis zum Altus und Countertenor das Publikum für sich einnahm.

In immer wieder neue Formationen und Zusammenstellungen nutzten die Sänger die bekannt schönen akustischen Möglichkeiten der Christuskirche aus, beeindruckend dabei der von der Empore herab vorgetragene Bach-Choral "Befiehl du deine Wege" in Quartettbesetzung. Bewundernswert war die sehr überzeugende Art der Programmgestaltung zum schönen Thema des Frühlingsanfangs, die den Zuhörern Freude, Trost und Hoffnung zugleich vermitteln vermochte.

Die Grenzen zwischen alter und neuer Musik, zwischen geistlicher und weltlicher Natur sind kaum bemerkbar und hörbar. Die Sänger geben jedem Satz seine eigene Prägung, auch in ihrer Aufstellung, mal in der klassischen Formation, dann wieder im ganzen Altarraum verteilt. So konnte man ein buntes und abwechslungsreiches Programm erleben von Josquin des Prez' "Tu solus", "Herr, lehre doch mich" von Rudolf Mauersberger bis zu Rheinbergers "Im Märzen" oder Schuberts "Leise, leise lasst uns singen".

Moderne, schon klassisch zu nennende Stücke fügten sich nahtlos in dieses gut durchdachte Programm ein, wie "Scarborough Fair" (Simon and Garfunkel), "Streets of Philadelphia" (Bruce Springsteen) oder Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde". Der herzliche Beifall des Publikums zeigte seine innige Verbundenheit zu den Sängern, was in den der Stimmung des Konzerts angemessenen Zugaben von Mendelssohns "Der Jäger Abschied" und Wilhelm Nagels "Schöne Nacht" seinen Ausdruck fand.

Octavians

Die Octavians sangen in der Christuskirche in folgender Besetzung: Heiko Kopf, René Richter (Countertenöre), Clemens Risse, Christian Gaida (Tenöre), Martin Kleekamp, Andreas Jäckel (Baritone) und Johannes Schleußner (Bass). Die Octavians haben sich in Deutschland einen exzellenten Ruf ersungen und sind Preisträger mehrerer A-cappella-Wettbewerbe. Sie bestechen durch ihre vielseitige Werkwahl, stimmliche Homogenität und meistern die Gratwanderung zwischen humoristischem und geistlichem Liedgut mit Bravur. Gegründet 2006 gingen die Herren aus dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie hervor. Internationale Konzerte, wie im Februar 2015 als Kulturbotschafter Deutschlands in Tunesien, geben einen Einblick in das Schaffen. (hofi)