Donaueschingen Ölspur in der Eichendorffstraße

Ölspur in der Eichendorffstraße

Anrufer meldeten am Sonntagnachmittag eine Ölspur durch die Eichendorffstraße. Die Feuerwehr Donaueschingen sicherte die Gefahrenstelle.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Feuerwehr Donaueschingen rückte am Sonntagabend wegen einer Ölspur in der Eichendorffstraße zu einem Einsatz aus. Mit Ölbindemittel wurde die Spur abgestreut und anschließend mit Besen geschrubbt.Nach kurzer Einwirkzeit wurde das gesamte Bindemittel wieder aufgenommen und entsorgt. Durch den Einsatz war die Eichendorffstraße kurzfristig für den Verkehr gesperrt. Was es für ein Stoff war, der die Ölspur verursachte, konnte nicht genau gesagt werden.