Donaueschingen Ökumene im Reformationsjahr in Donaueschingen

Protestanten und Katholiken gedenken gemeinsam der Reformation mit Versöhnungsgottesdienst, ökumenischem Seniorentreffen und Pfingstgottesdienst in Donaueschingen.

Donaueschingen (hofi) Es ist nicht nur eine Angelegenheit der evangelischen Kirchengemeinde, die 500. Wiederkehr des Beginns der Reformation mit dem Thesenanschlag Martin Luthers am 31. Oktober 1517 zu feiern. In Donaueschingen wurde bereits die Wanderausstellung „Reformation im Kirchenbezirk Schwarzwald-Baar“ gezeigt.

Aber es ist auch eine Sache der katholischen Christinnen und Christen, nicht nur in Donaueschingen, sich mit der Reformation in ökumenischem Geist auseinanderzusetzen. In Donaueschingen wird man in der nächsten Zeit, gerade die ökumenischen Aspekte der Reformation in der heutigen Zeit in ökumenischen Veranstaltungen in den Mittelpunkt stellen.

Bereits an diesem Donnerstag, 6. April, findet um 19 Uhr in der Christuskirche ein ökumenischer Versöhnungsgottesdienst statt. Der Verlauf der Geschichte seit 1517 hat gezeigt, dass Protestanten und Katholiken viele gegenseitige Verletzungen und Verwerfungen erlebt haben. Konfessionsverschiedene Paare und Familien haben die Trennung der Kirchen schmerzlich erlebt. Unter dem Thema „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ soll in dem Versöhnungsgottesdienst die Gemeinschaft der Christen gestärkt werden, um Vergebung gebeten und der Weg der ökumenischen Versöhnung bestärkt werden.

Im Seniorennachmittag („Treff Ü 65“) am Mittwoch, 10. Mai, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, sollen die Menschen der älteren Generationen in ökumenischer Gemeinschaft sich erzählen, wie sie in ihrer jeweiligen Kirche ihren Glauben erfahren haben und welche Erfahrungen sie dabei geprägt haben.

Durch diesen Austausch kann das Verständnis füreinander und für die je andere Glaubensprägung wachsen, denn die Suche nach gegenseitigem Verstehen ist ein wichtiger Schritt für Versöhnung und für gemeinsames Leben und Handeln.

Der traditionelle ökumenische Gottesdienst findet wieder am Pfingstmontag, 5. Juni, 10 Uhr in St. Marien statt. Es ergehe eine herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst, der in diesem Jahr in Verknüpfung mit dem 500. Reformationsjubiläum gefeiert werde, von der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen, der Freien evangelischen Gemeinde, der Internationalen evangelischen Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde.

Der Gottesdienst wird musikalisch gemeinsam gestaltet von der Cappella Musicale, der evangelischen Kantorei und der Gemeindeband "Sacro services".