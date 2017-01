Donaueschingen OB Erik Pauly: Neue Projekte nur durch Streichungen

"Sorgfältig wirtschaften": OB Erik Pauly findet deutliche Worte. Donauzusammenfluss ist nur jetzt realisierbar. Die Haushaltsberatung soll künftig einfach sein.

Wenn’s um die Finanzen der Stadt geht, findet OB Erik Pauly deutliche Worte. So rief er die Gemeinderäte zur Sparpolitik auf – auch wenn er das Wort gar nicht gern hört. Denn schließlich sei es keine Sparpolitik, wenn man sich auf die Investitionen beschränkt, die man sich auch nur wirklich leisten könnte. Schließlich: „Mit dem vorhandenen Geld muss man sorgfältig wirtschaften. Das ist nicht unser Geld, das ist das Geld der Steuerzahler, das ist Geld der Bürgerinnen und Bürger.“

Und nun? „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Das ist gar keine Frage“, sagt Pauly. Gemeinsam habe man die Balance gefunden: auf der einen Seite einen schuldenfreien Kernhaushalt und auf der anderen Seite hohe Investitionen in die Zukunft. Mit diesen könnte man Donaueschingen gestalten, vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Bildung.

Realschule, Breitbandausbau, Donauzusammenfluss – und hinzu kommt die Umsetzung der Konzepte für den Tourismus, den Verkehr und den Stadtbus. Doch für alles ist eben dann doch nicht das Geld da. So fällt die große Sanierung des Parkschwimmbades erst einmal ins Wasser. Etwas, das nicht bei allen Bürgern auf Verständnis trifft. So manch einer hätte es lieber gesehen, dass das Parkschwimmbad komplett saniert und dafür die Umgestaltung des Donauzusammenflusses geschoben wird.

Doch so einfach ist es eben dann doch nicht: „Wir haben 400 000 Euro für die Sanierung im Parkschwimmbad bereitgestellt. Das wird für alle Gäste eine deutliche Aufwertung bedeuten und es werden auch viele überrascht sein, was man mit diesem Geld alles gestalten kann. Was wir verschoben haben, ist der teure Umbau des Beckens.“

Und die Chance, den Donauzusammenfluss aufzuwerten, gibt es eben nur einmal – zumindest so kostengünstig: Wir sind in einem sehr engen zeitlichen Rahmen, wenn wir den Zusammenfluss von Brigach und Breg neu gestalten wollen“, erklärt Pauly. Durch den Ausbau der B 27 stünden Landesmittel für die Renaturierung von Brigach und Breg in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Und auch der Landkreis plane, etwa eine Million für die Verlegung des Kreistierheims zur Verfügung zu stellen. „Die Investitionen sind aber zeitlich befristet. Denn wenn die B 27 verwirklicht ist, dann würden wir diese Mittel nicht mehr akquirieren können“, sagt Pauly, der der Umgestaltung des Donauzusammenflusses einen hohen Stellenwert einräumt: „Ich würde es als Jahrhundertprojekt für die Stadt Donaueschingen bezeichnen“, sagt der Oberbürgermeister. Denn nach der Sanierung der Donauquelle, die nun ein touristisches Aushängeschild der Stadt sei, hinke der Donauzusammenfluss doch sehr hinterher.

Übrigens: Auch über die Haushaltsberatungen Ende des Jahres macht man sich im Rathaus schon Gedanken. Standen die Beratungen für den Haushalt 2016 noch unter dem Motto „willkürliche Einsparungen der Verwaltung“, wurde dem Gemeinderat als Haushaltsentwurf für 2017 ein aufgeblähtes Zahlenwerk vorgelegt. Das soll sich nun ändern: „Die Verwaltung wird in der Zukunft weder Sachen aus dem Haushalt herausstreichen dürfen, noch solch einen aufgeblähten Haushalt vorlegen können“, so Pauly.

Die Lösung: Es soll nun schon bei den Beschlüssen der einzelnen Ausschüsse oder auch des Gemeinderats immer auch die Gesamtsituation im Auge behalten werden. Droht eine Investition mit hohen Kosten, soll der Gemeinderat den Hinweis bekommen, dass das nur mit Einsparungen an anderer Stelle funktioniere. Denn: „Eigentlich sind wir mit der mittelfristigen Finanzplanung so auf Kante genäht, dass wir uns jetzt nicht neue Objekte, neue Prioritäten und neue Großvorhaben leisten können, ohne anderes zu streichen“, sagt Pauly. Daher soll dies „vorrangig nochmals bei allen zukünftigen Entscheidungen“ deutlich gemacht werden, damit die Wunschliste mit möglichen Projekten nicht weiter anwächst.