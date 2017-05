Donaueschingen Nur Zuckerfrei kommt man in den Bodybuilder-Olymp

Der Donaueschinger Adrian Kolsen wird Dritter bei den Deutschen Meisterschaften. Da braucht es eiserne Disziplin und eigentlich ständiges Diäthalten.

Bräunlingen - Vor zwei Jahren nahm der Bräunlinger Adrian Kolsen in Colmar an seinem ersten internationalen Wettkampf im Bodybuilding teil. Er kam auf Anhieb unter die besten zehn, was den 28-Jährigen in seinem Tun und Bestreben weiter ermutigte. Jetzt wurde er Dritter bei den deutschen Meisterschaften, nachdem er sich in seiner Gewichtsklasse einige Wochen zuvor schon den baden-württembergischen Meistertitel sicherte.