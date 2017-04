Donaueschingen Notunterkunft: Polizeieinsatz bei der Essensausgabe

Weil sich ein junge Flüchtling bei der Essensausgabe vorgedrängelt hat, ist es laut Polizei zu einem Tumult in der Notunterkunft gekommen.

Zu einem Einsatz mit mehreren Polizeistreifen kam es am Donnnerstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Erstaufnahmeunterkunft in der Friedhofstraße. Die Beamten fanden zahlreiche aufgebrachte, jedoch nicht aggressive Bewohner der Unterkunft vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es bei der Essenausgabe zu Unruhen gekommen, da sich ein 18-jähirger Asylbewerber vorgedrängt haben soll. Die Situation eskalierte laut Polizei, dabei soll ein 20-Jähriger tätlich gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes geworden sein. Der genaue Geschehensablauf ist jedoch noch unklar. Die Ermittlungen des Polizeireviers dauern an.