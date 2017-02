Donaueschingen Norma zieht in Netto-Räume

Netto will Stadt verlassen. Norma zieht von Käferstraße an Bahnhof um. Penny dementiert Schließungsabsichten.

Der Einzelhandel in der Donaustadt ist in den vergangenen Monaten ordentlich in Bewegung geraten. Internetkonkurrenz, Alter, Arbeitskräftemangel sind nur drei Gründe für die Schließung des Euronics-Elektronikfachmarkts an der Hagelrainstraße, die Metzgerei Kanstinger und das Modehaus Bausch in der Innenstadt oder demnächst auch der Hosenshop-Girl in unmittelbarer Nachbarschaft (wir berichteten). Nun bahnen sich weitere Veränderungen an, die erneut die Innenstadt schwächen werden. Jetzt aber trifft es die Discounter: Netto beim Bahnhof plant den Rückzug. Spekulationen über eine Schließung des Penny-Marktes an der Güterstraße wurden heute von der Regionalleitung in Wiesloch dementiert.