Nexus AG legt weiter zu

Geschäft des neuen Donaueschinger Unternehmens floriert auch im ersten Quartal 2017

Donaueschingen (gvo) Die Baustelle am neuen Firmensitz in der Irmastraße ist zwar noch immer nicht ganz abgeschlossen, parallel arbeiten die Mitarbeiter der börsennotierten Nexus AG weiter am Erfolg ihres Unternehmens.

Seit Herbst werden die Quartalsberichte unter dem Standortnamen Donaueschingen veröffentlicht. Und die die Zahlen fürs gestern veröffentlichte erste Quartal 2017 können sich sehen lassen. Das Wachstum des auf klinische Software spezialisierten Unternehmens beläuft sich beim Umsatz auf elf Prozent und beim Konzernergebnis vor Ertragsteuern und Zinsen um 13 % steigern.

Die Nexus-Gruppe setzt damit ihre positive Entwicklung der letzten Jahre fort. 2016 hatte sich der Umsatz um 10,1 Prozent von 97,269 Millionen auf 107,051 Millionen Euro erhöht. Im ersten Quartal 2017 wurden nun 28,940 Millionen umgesetzt. Ein hoher Eigenkapitalanteil und der deutlich gestiegene Zufluss an Barmitteln aus dem laufenden Geschäft sorgen für ausreichend Kapital zur Finanzierung der eingeschlagenen Wachstumsstrategie in Europa. Aktuell halten sich das nationale und internationale Geschäft (50,7 Prozent) fast noch die die Waage. In der Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2016 am 12. Mai im Haus der Wirtschaft in Stuttgart wollen Vorstand und Aufsichtsrat den Ationären eine Dividende von 15 Cent pro Aktie vorschlagen.