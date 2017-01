Donaueschingen Neujahrskonzert: Seit 20 Jahren eine musikalische Tradition

Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen bietet ein stimmungsvolles Neujahrkonzert. Ludovit Sandrik überrascht mit einem Solo.

Donaueschingen – "Tanz ins Neue Jahr" war das Programm des Neujahrskonzertes 2017 des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen im Mozart-Saal betitelt. Jörg Iwer als Dirigent und fünfzig Orchestermusiker gestalteten es üppig und temperamentvoll und mit gleich fünfzehn Kompositionen ebenso umfangreich wie vielfältig.

Zum Auftakt war die von Iwer eigens zu den 1200-Jahr-Feiern von Schwenningen, Tannheim und Villingen komponierte Festfanfare zu hören – selbstredend mit den sprichwörtlich kraftvollen Pauken und festlich glänzenden Trompeten. Iwer münzte in seiner Moderation kurzerhand den fremden Anlass augenzwinkernd um und verwies auf den Umstand, dass es so etwas wie die heutige Volksbank – den langjährigen Sponsor dieser alljährlichen Musikfreunde-Veranstaltung – doch seit 150 Jahren in der Stadt gebe.

Auch wenn sich unüberhörbar die eingängige Tanzmusik von Johann Strauss Sohn wie ein roter Faden durch das Programm zog, so blieb doch erheblich viel Platz für anderes: zum Beispiel für einen musikgeschichtlichen Ausflug zu Johann Hermann Schein ins frühe 17. Jahrhundert; für Opernmusik des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Feder von Gioacchino Rossini, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini und Emil Nikolaus von Reznicek; für Unterhaltungsmusik des 20. Jahrhunderts des US-Amerikaners Charles Ives und nicht zuletzt für die rund 20-minütige Sinfonische Dichtung "Zwischen Bergen und Meer", die Jörg Iwer vor wenigen Jahren geschrieben hat.

Das Sinfonieorchester präsentiert sich sowohl in technischer als auch interpretatorischer Hinsicht in sehr guter Form und mit erstaunlicher Kondition – vier Proben mit je sechsstündiger Dauer haben zwischen Weihnachten und Silvester genügen müssen, das Programm aufführungsreif zu gestalten. Was dabei herausgekommen ist, verursacht schon vor der Pause viel Vergnügen. Drei kleine barocke Tänze von Schein erklingen leichtfüßig, Rezniceks Ouvertüre zur Oper "Donna Diana" lebt klanglich von ihrer strammen Rhythmik, von zackigen Flöten und effektvoll ausgespielter Abwärtschromatik, und Iwers episch ausgreifende, unkomplizierte Landschaftsmusik ist mit ihren amerikanisch getönten, abwechslungsreichen Klangfarben gut für eine leicht schwelgende Stimmungslage.

Als der eigentlich als Geiger mitwirkende Ludovit Sandrik aufsteht und sich an ein Theremin setzt, ist Staunen zu spüren. Er interpretiert Puccinis Sopran-Arie "O mio babbino caro" mit Begleitung des Orchesters in jener kuriosen Art, die man in den 1920er-Jahren wegen ihrer wunderlichen Anmutung manchmal als Geistermusik bezeichnet hat.

Die Triumphmärsche, Polkas, Ballettmusiken, Quadrillen und vor allem Walzer aus französischen und besonders Wiener Zusammenhängen bekommen durch das Sinfonieorchester und den wie immer präsenten, agilen und flexiblen Jörg Iwer, was sie brauchen: viel Kontur ohne Härte, heitere Lockerheit, dynamische Geschmeidigkeit und beflügelnden Schwung. Zuletzt gibt es drei Zugaben für den starken Beifall der 700 Konzertbesucher – als erwartetes Muss den Radetzky-Marsch von Johann Strauss Vater zum Mitklatschen.

Das Theremin

Der russische Physiker Lew Termen (1896-1993) ist der Erfinder des ersten konzertant zu gebrauchenden elektroakustischen Musikinstrumentes, des nach ihm benannten Theremins. Es sieht wie ein Kästchen aus, an dem rechts eine senkrechte Antenne und links ein waagrecht abstehender Metallbogen angebracht sind. Die Klangerzeugung kommt vollkommen berührungsfrei zustande, indem der Spieler durch die Stellung seiner Unterarme und die bloße Bewegung seiner Hände elektrisch erzeugte hochfrequente Schwebungsfelder beeinflusst. (gf)