Donaueschingen Neues aus dem Donaueschinger Museum Art Plus

Nach erfolgreicher Premiere zweiter langer Kunst-Donnerstag. Ab 9. April stellt Stuttgarter Künstler Camill Leberer aus

Donaueschingen (fue/sk) Das Museum Art Plus in Donaueschingen bietet am Donnerstag, 6. April, um 13 Uhr, wieder eine halbstündige Mittagskurzführung an. Hier können sich die Teilnehmer anhand ausgewählter Exponate einen kompakten Überblick über die aktuelle Ausstellung "Leidenschaft. Passion – Im Fokus: Pierre Soulages" verschaffen. Die Mittagskurzführungen können spontan besucht werden, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Am Abend ist dann nach dem überragenden Erfolg im März wieder langer Kunst-Donnerstag. Er startet um 18 Uhr mit einer Kurzführung mit Museumsleiterin Simone Jung zum Thema Materialität, Oberfläche und Licht. Nicht nur für Pierre Soulages ist Licht ein wesentliches Element im künstlerischen Schaffen. Die ihn umrahmenden internationalen Künstler wie beispielsweise Gerhard Langenfeld, Nunzio und Turi Simeti haben jeder für sich ganz eigene Wege gefunden, wie sie durch den geschickten Einsatz verschiedenster Materialien dem Licht eine Spielfläche auf der Oberfläche ihrer Kunstwerke bieten.

Im Anschluss an diese Seherlebnisse bietet sich die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre im oberen Foyer des Museums bei einem Glas Sekt oder Wein und leckeren Häppchen auszutauschen. Komplettpreis inklusive Eintritt, Führung und Begrüßungsgetränk 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Das Museum Art Plus ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet.

Vom 9. April bis 25. Juni zeigt das Museum Art Plus in seinem 2-Raum Arbeiten des Stuttgarter Künstlers Camill Leberer. Seit den frühen 1980er-Jahren verfolgt Leberer ein ebenso unkonventionelles wie vielfältiges künstlerisches Werk, das sich einer eindeutigen Einordnung in klassische Gattungs- und Stilbegriffe entzieht. In erster Linie Bildhauer, interessieren ihn besonders die Schnittstellen zwischen Bildhauerei und Malerei, deren Grenzen er immer wieder aufs Neue austestet und überschreitet. Seine plastischen Arbeiten bestehen aus den eher kühlen Materialien Glas, Spiegeln, Kunststoff und Metall. Eröffnung am 9. April um 12 Uhr bei freiem Eintritt von 11 bis 13 Uhr.