Donaueschingen Neues Gastro-Duo beim Fest der Pferde

Die Gasthäuser „Löwen und „Zum Hecht“ sind neu im Gastro-Team, das DJK Donaueschingen bildet indes eine Konstante.

Wenn vom 27. bis 30. Juli neuerlich der 21. Umlauf des Fests der Pferde auf dem Reitsportzentrum Frese ausgetragen wird, dürfen sich die Besucher in diesem Jahr nicht nur auf internationalen Spitzensport beim CSI2 freuen, sondern auch auf ein neues Gastro-Duo aus der Region.

Setzte man in den vergangenen Jahren mit dem großen Gastronomiezelt auf das Catering vom benachbarten Golfhotel „Öschberghof“, so kann man hierauf beim neuerlichen Umlauf nicht mehr zurückgreifen. Wegen der Umbauarbeiten des Hotels kann diese erfolgreiche Partnerschaft beim diesjährigen Fest der Pferde nicht mehr fortgesetzt werden. Aber man baut weiter auf regionalen Genuss. Mit der Familie Bertsche, die in Brigachtal das traditionsreiche Gasthaus „Löwen“ führt, sowie mit Robert Müller, dem honorierten Koch des Restaurants „Zum Hecht“ in Geisingen, freut man sich, wieder zwei regionale Caterer gefunden zu haben.

Mit den Küchenchefs Rainer Bertsche und Robert Müller haben sich zwei zusammengetan, die den Geschmack des Südens authentisch und gekonnt auf die Teller der Besucher zaubern wollen. Müller, der vom Gault Millau mit zwei Bestecken und einer Haube ausgezeichnet wurde, sowie Bertsche, dessen Gasthaus sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet, sind sich einig: „Es ist eine Herausforderung, das Catering beim Fest der Pferde auf gewohntem Niveau weiterzuführen, daher möchten wir Bewährtes beibehalten und trotzdem mit unserem eigenen Stil überzeugen.“ Auch die Öffnungszeiten werden ausgedehnt, so gibt es bereits ab 7 Uhr ein Frühstücksbuffet. Gleichzeitig übernehmen die Gastronomen die „Wallbar“ auf der offenen Tribünenseite, wo sie mit Lounge-Charakter überzeugen möchten.

Ebenfalls neu mit dabei ist das Team des Partydienstes Wenzel in Person von Beatrix Huber und Jörg Wenzel , ebenfalls aus Geisingen. Das Familienunternehmen bietet verschiedenste Gerichte an, zu denen auch Leckeres für Vegetarier zählt. Direkt daneben will das Weingut Clauß aus Nack (Rheinland Pfalz), das mit dem „Gault Millau Aufsteiger 2017“ ausgezeichnet wurde, die Besucher mit außergewöhnlichen Weinen verwöhnen. Wie schon in den Jahren zuvor hat man mit der Vereins-gastronomie auf der gegenüberliegenden Seite des großen Gastro-Zeltes mit der DJK Donaueschingen einen sehr verlässlichen Partner. „Wir sind sehr froh, mit der DJK einen Partnerverein zu haben, mit der wir seit Jahren sehr gerne und erfolgreich zusammenarbeiten“, so Organisator Christian Frese.

Fohlen-Auktion

Die Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH präsentiert am Freitagabend und Samstagnachmittag eine Auswahl hochkarätiger Fohlen. Die Auktion der "Überflieger" von morgen findet dann am Samstagabend statt. Eine Darstellung mit Videoclips gibt es kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Süddeutschen Pferdezuchtverbandes.