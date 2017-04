Donaueschingen Neues Führungsteam beim Männergesangsverein Allmendshofen

Die Allmendshofer Sänger blicken optimistisch nach vorne. Erstmals wurde von der Hauptversammlung eine Frau in die Vorstandsschaft gewählt.

Mit einem neuen Führungsteam und optimistischem Blick in die musikalische Zukunft startet der Männergesangverein Allmendshofen in ein neues Vereinsjahr. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wurde mit Daniela Gottschalk erstmals eine Frau in das vierköpfige Team des geschäftsführenden Vorstands gewählt.