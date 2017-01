Donaueschingen Neuer Tag und neuer Ort: Neudinger Gmond ist gut besucht

In neuem Gewand präsentierte sich die erste Gmond. Erstmals fand sie am zweiten Werktag des Jahres und dazu noch in der Mehrzweckhalle Neudingen statt. Die Premiere war gut besucht.

Das Publikum erlebte die Präsentation der Entwicklung eines Ortsteils mit, der dank engagierten Bürgern und Vereinsmitgliedern überzeugt ist, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Ortsvorsteher Klaus Münzer und Ortschafts- und Stadtrat Hermann Widmann stärkten in ihren Ausführungen jedenfalls diesen Optimismus.

Münzer erwähnte als Eckpunkte ein mittlerweile ausverkauftes Baugebiet "Auf Löbern" in Verbindung mit der bevorstehenden Erschließung des drei Hektar großen Neubaugebietes im Gewann "Weiherbrünnele". Dort sind drei der fünf neuen Bugrundstücke bereits vorreserviert. Auch wies Münzer auf diverse innerörtliche Bauplätze in privater Hand hin, auf deren Verkauf die Stadt keinen Einfluss besitzt.

Als vordringlich und zukunftsweisend stuften Münzer und sein Ratskollege Jens Hirt die rasche Anbindung an das Glasfasernetz ein. Widmann skizzierte 2017 als ein Jahr in welchem im Ortsteil abseits der allgemeinen Verfügungsmittel für Mehrzweckhalle, Kindergarten und Friedhof wieder kräftig investiert wird.

So werden im Bereich Mehrzweckhalle die Instandsetzung des Sonnenschutzes, der Umbau zu barrierefreien sanitären Anlagen und die Umstellung auf einen leistungsfähigeren Stromanschluss noch im ersten Halbjahr beendet. Zudem erfolgt eine Modernisierung des Heizsystems und im Probelokal erhält der Radsportverein eine neue Beleuchtung und Decke. Die hierfür veranschlagten Kosten bewegen sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Kindergarten erhielt im Vorjahr eine neue Spielebene, einen Fingerklemmschutz und einen neuen Zaun rund um den Spielplatz im Freigelände. Die Innenrenovierung im Jugendraum wird in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Im kommenden Jahr wird der Friedhofsbereich modernisiert. 36 800 Euro investiert die Stadt in die Sanierung der Friedhofsmauer, weitere 30 000 Euro in eine Überdachung des Vorplatzes der Friedhofskapelle. Zudem sind 10 000 Euro für die Brunnensanierung und die Anlage neuer Baumgräber eingeplant.

Von der Machbarkeit der Einrichtung eines Bushäuschen hängt der Zeitpunkt neuer Buswartehäuschen an der Kirche und am Bahnhof ab, die spätestens 2018 realisiert sein sollen. Im Vorjahr erhielt die ehemalige Kaiserpfalz Neudingen außerdem neue Begrüßungsschilder an den Orteingängen, einen neuen Weg zur Erddeponie, einen neuen Kinderspielplatz "Auf Löbern". Die Biotopmaßnahme am Donautalarm im Zuge des Riedbaar-Projekts und die Erneuerung der Brücke im Herrengarten rundeten das positive Erscheinungsbild ab.

Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erhält Neudingen im Jahr 2018 die seit Jahren ersehnte Umgestaltung des Schulhofplatzes zu einem neuen Dorfmittelpunkt. Ebenfalls für 2018 ist die Sanierung der Gnadentalkapelle geplant.

Oberbürgermeister Erik Pauly ging auf die bevorstehende Konversion, die Neugestaltung der städtischen Verkehrsinfrastruktur, das Stadtbuskonzept und Ziele des Tourismuskonzeptes ein. Pauly nahm in der Diskussion die Unzufriedenheit der Bürger über die gefahrene Geschwindigkeit in der Längestraße zur Kenntnis. Er sicherte eine Überprüfung möglicher Tempo reduzierender Möglichkeiten zu.



Neudingen

Ende 2016 zählte Neudingen 654 Einwohner. Bei vier Geburten und sechs Sterbefällen stieg die Gesamteinwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr um 28 an. Die höchste Geburtenzahl seit Beginn des neuen Jahrtausends lag im Jahr 2013 bei 14, die höchste Einwohnerzahl betrug in dieser Zeit 710 im Jahr 2007. Im Vorjahr beriet der Ortschaftsrat in sieben Sitzungen aktuelle Themen.