Donaueschingen Neuer Rasen für Aasen

Erdarbeiten für das neue Feld, auf dem Profis trainieren sollen, sind angelaufen.

Über den dritten Rasenplatz des SV Aasen, für den die Bauarbeiten jetzt angelaufen sind, werden sich nicht nur die Aasener Fans freuen, die dann die Heimspiele wieder direkt vor dem Vereinsheim verfolgen können. Denn hier sollen künftig Profikicker von Bundesliga-Teams oder auch ausländischen Mannschaften trainieren.

Die Bayern waren hier, ebenso Dortmund, Schalke, Werder, der VfB oder Wolfsburg. Der Öschberghof hatte die Proficlubs auf die Baar geholt. Wurde anfangs noch im Anton-Mall-Stadion trainiert und auch mal gespielt, baute das Golf-Resort später einen eigenen Rasen, der nun aber der Golfplatz-Erweiterung geopfert wurde. Nachdem man zunächst das Fußball-Engagement aufgeben wollte, entschloss sich Hotel-Chef Alexander Aisenbrey fürs Weitermachen und konnte hierfür den SV Aasen als unmittelbaren Hotel-Nachbarn gewinnen. Letzterem kam die Offerte gerade recht, denn schon seit längerem lag der alte Hartplatz vor dem Vereinsheim brach. Es fehlte nach Clubheimerweiterung und Modernisierung aber das Geld für einen neuen Rasen- oder Kunstrasenplatz.

So wird die Platz-Aktion zu einem Gewinn für beide Seiten. Der Platz wird auf 362 000 Euro kalkuliert. Finanzieren will man den Platz über Eigenleistungen, Zuschüsse von Stadt und Sportbund, Vorsteuerrückerstattungen und Pachteinnahmen. Letztere fließen über den Öschberghof an den Verein. Diese Zahlungen sind an die Bedingung geknüpft, dass nach Saisonende Anfang Juni sowie im Juli der Platz ausschließlich den Profiteams bereit steht, die im Golf-Resort ihr Trainingslager abhalten werden. 2018 soll dies erstmals wieder sein.