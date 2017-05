Mit einem Turnier für die Clubmitglieder wurde am Samstag der neue 18-Loch-"East Course" am Öschberghof eröffnet

"Das wird eine tolle Anlage", ist sich der Präsident des Golfclub Öschberghof, Alexander Hengst, ganz sicher. Nachdem er am frühen Morgen rund 90 Mitglieder mit dem Abschlag eines goldenen Balls auf die Premieren-Runde am Ost-Kurs schickte, begrüßte er die Golfsportler nach Regen, Hagel, Blitz und Donner wohlbehalten zur Abendveranstaltung im Hotelrestaurant. "Der Grundstein ist mit der Teileröffnung gelegt", so Hengst. Nach weiteren Erdarbeiten stehen den Golfern zum Beginn der Saison 2018 insgesamt 45 Löcher zur Verfügung.

"Wir wollen Golf für die Region anbieten, der Spaß macht, naturverbunden, symphatisch, modern und für jedermann offen ist", betonte Hengst. Er verhehlte aber auch nicht, dass der Golfsport um Mitglieder ringt und der Club sich die Jugendförderung auf die Fahne schreiben müsse.

Sein Dank galt auch dem Golfresortverantwortlichen Alexander Joos, der den Öschberghof Ende Juni verlassen wird. "Es fällt mir nicht leicht zu gehen, bei dem tollen Projekt", meinte Joos und erläuterte die weiteren Schritte. Zunächst werden der bestehende A- und B-Platz in Angriff genommen, überarbeitet und zum "Old Course" umgetauft. Mit dem "West Course" liegt ab September ein völlig neuer Neun-Loch-Platz bereit. Komplett umgebaut wird auch die Driving-Range.