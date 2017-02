Donaueschingen-Aasen Neuer Name für Spielgemeinschaft geplant

Vier Fußballvereine der Ostbaar lassen ihre Nachwuchskicker mittlerweile in einer Spielgemeinschaft spielen

Die Pflege des Nachwuchses steht bei Vereinen an erster Stelle. Beim Sportverein Aasen ist man damit auf einem guten Weg. In der Mitgliederversammlung der SV-Jugend am Samstagnachmittag konnte man sich über sportliche Erfolge und gute Zusammenarbeit in verschiedenen Spielgemeinschaften freuen.

14 Buben und Mädchen sind bei den Bambini. Die 2009-er haben inzwischen in die F-Jugend gewechselt. "Es war spannend, an ihrer Entwicklung im Fußball und als kleine Persönlichkeiten teilzuhaben", sagen die beiden Verantwortlichen Anna Burdorf und Lukas Mayer.

In Manuel Halls Schriftführerbericht standen diese sportlichen Erfolge und Ereignisse: Die C-Junioren wurden Hallenbezirksmeister und man richtete die Bezirkspokalendspiele 2016 aus. Die A-Junioren stiegen in die Bezirksliga auf und die B-Junioren erreichten hier den 2. Platz. Zum Rundenende gab es für Bambini-, F- und E-Junioren ein Grillfest. Und im Rahmen des Sommerfestes Rundenspiele, Turniere sowie den Fair-Play-Spieltag für die F-Jugend.

Eine gute Lösung bei Spielermangel in den eigenen Reihen sind Spielgemeinschaften mit Partnervereinen. Für die E-Jugend wurde in der aktuellen Saison erstmals eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Oberbaldingen, FC Hochemmingen und neu mit dem SV Öfingen (E-, D- und C-Jugend).

Für das neue Jahr stehen neben den Rundenspielen wieder viele Turniere und besondere Veranstaltungen wie ein Jugendspieltag, das Jugendturnier von 19. bis 21. Mai im Rahmen des Sommerfestes und das Aasener Dorffest am ersten Septemberwochenende im SV-Kalender.

Bei den Wahlen wurden der zweite Jugendleiter Gerd Sieger und der Beisitzer und Schriftführer Manuel Hall einstimmig bestätigt. Als Jugendvertreter wurden Lukas Mayer, Philipp Maus, Tom Zimmermann und Tim Stolz gewählt. Sie sind vor allem Ansprechpartner für die jungen Vereinsmitglieder.

Die beiden SV-Vorsitzenden Rainer Hall und Werner Merkle regten an, die Spielgemeinschaften, die bisher noch unter jeweils einem der beteiligten Vereine firmieren, unter einem sinnfälligen Namen wie beispielsweise "Ostbaar-Junioren" in eine eigene Struktur zu bringen. Jugendleiter Stefan Maus will sich beim Verband um dieses Anliegen kümmern.

Da der SV Aasen derzeit keinen Schiedsrichter stellt, warb Merkle bei den Jugendlichen für eine entsprechende Ausbildung. Jugendleiter Stefan Maus dankte abschließend allen, die sich für die Jugendarbeit und den Verein engagiert haben.