Donaueschingen Neuer Anlauf für Rathaus II-Sanierung

Seit Jahren sollte das gelbe Rathaus saniert werden. Erste Umbaupläne reichen ins Jahr 1999 zurück. Nun kommt das Thema wieder auf den Tisch. Im Raum stehen Kosten zwischen 2,4 und 3,7 Millionen Euro.

Im Rathaus wird das ganze Jahr über viel bewegt und investiert, um Kernstadt und Stadtteile in Schuss zu halten. In eigener Sache tut man sich aber seit vielen Jahren schwer. Das wird sich bei einem neuerlichen Anlauf zur Sanierung des Rathauses II aus Kostengründen nicht ändern. Man erinnere sich an den Bürgerentscheid 1999, bei dem ein Anbau für ein Archiv und Tagungssaal ans blaue Rathaus durchgefallen ist, weil die Donaueschinger einfach keinen „Schuhkarton“ neben ihrem blauen Jugendstil-Rathaus haben wollten. Auch ein lange geforderter Aufzug am Rathaus I ist bis heute nicht realisiert, weil ein Andocken an den Bestand baulich nicht einfach und damit sehr teuer würde.

Kein Glück hat man auch mit dem Rathaus II. Als Glücksfall wurde der Erwerb des für die Verwaltung zu klein gewordenen blauen Rathaus zunächst gewertet, nachdem die Volksbank an die untere Käferstraße umgezogen war. Doch der 1976 unter Volksbank-Regie hässlich geratene und mit Kupfer verkleidete Anbau an die stehen gebliebene Hotel-Adler-Fassade bereitete recht schnell Sorgen, denn die Fassade war nach 20 Jahren wasserdurchlässig geworden. Auch energetisch hinkt diese Verkleidung modernen Standards weit hinterher. 2003 wollte man deshalb Nägel mit Köpfen machen und mit einem Neubau im hinteren Bereich auch den Bestand optisch und energetisch sanieren. Die Kosten sollten 3,4 Millionen betragen. Angesichts der anstehenden Donauhallen-Sanierung war diese Summe dem Gemeinderat aber zu viel.

Zehn Jahre lang ruhten die Pläne, bis die Verwaltung einen neuen Vorstoß zur Sanierung wagte. Mit Blick auf die Sanierung des Residenzbereichs wollten die Fraktionen die einstige Planung aber nicht weiter verfolgen. Da die Sanierung aber nicht ewig verschoben werden kann, gab der Gemeinderat im Herbst 2016 der Verwaltung den Auftrag für eine neue Sanierungsplanung. Diese liegt kommenden Dienstag, 18 Uhr, in der Sitzung des Technischen Ausschusses im Rathaus I auf dem Tisch.

Die für den Haushalt 2017 einst fixierten vier Millionen Euro wurden zwischenzeitlich auf 1,1 Millionen Euro im Haushalt 2018 reduziert. Damit wird man nicht weit kommen, denn zur Sanierung und neuen Verkleidung kommen Brandschutzauflagen und Mietkosten für ein Ausweichquartier hinzu. Drei Planvarianten liegen auf dem Tisch mit einem Volumen von 2,4 Millionen Euro (kaum veränderter Optik), geschätzten drei und 3,7 Millionen Euro.

Mit der Erarbeitung der technischen Details wurde das Büro IFP Integrale Fassadenplanung Gerhard Weber, Argenbühl, beauftragt. Mit diesem Büro hat die Stadt bei der Sanierung der Donauhallen gute Erfahrungen gemacht. Bei Details und Bauleitung wird IFP mit dem Büro Ernst Architekten aus Stuttgart kooperieren.

Drei Varianten für das Rathaus II

Ein Anstrich des Altbaus und die Renovierung der Büros, die an die zu erneuernde Fassade angrenzen, sind in den errechneten Kosten enthalten. In der Bauzeit sollen die Mitarbeiter in das Gebäude in der Villinger Straße 37/ Ecke Hindenburgring ausweichen.