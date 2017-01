Neue Zeitrechnung für Karlstraße

Gemeinderat diskutiertWochenend-SperrungHanselbrunnenplatz sollumgebaut werdenVieles spricht gegenbeschilderte Sperrung

Donaueschingen – Millionen hat die Stadt in die Verschönerung des Residenzbereichs gesteckt. Problem ist hier trotz Tempo 20 und Holperpflaster immer noch der Verkehr. Die Karlstraße, einst eine Landstraße, wurde schon in den 1980-er Jahren rückgebaut. Geblieben ist trotz Spielstraßechaakter in Teilbereichen der Durchgangsverkehr, mit und ohne Sperrung des Rathausplatzes am Straßenende in Richtung Mühlenstraße. Und während man sich vom neuen Allmendshofener Zubringeranschluss an die B 27 eine deutliche Entlastung rund um die Stadtkirche durch weniger Schleichverkehr erhofft, dürfte sich durch diese Maßnahme in der Karlstraße nichts ändern. Entsprechend machte man sich in den Diskussionen zum neuen Verkehrskonzept im Gemeinderat Gedanken, wie man die Karlstraße auch aus touristischer Sicht entlasten könnte. Kommenden Dienstag, 24. Januar, 18 Uhr, in den Donauhallen werden die Ergebnisse diskutiert.

Unter anderem wurde vorgeschlagen, die 50 Meter Karlstraße vor dem Hanselbrunnenplatz zu sperren und parkplatzfrei umzugestalten. Man einigte sich im Gremium dann zunächst auf eine mögliche temporäre Sperrung an Samstagnachmittag und sonntags zu schließen, wenn sich sehr viele Besucher in der Stadt tummeln. Am 4. Oktober wurde die Verwaltung beauftragt, Vor- und Nachteile zusammenzutragen.