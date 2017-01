Donaueschingen Neue Wanderbroschürefür Quellregion Donau

Präsentation auf der Messe CMT in Stuttgart

Donaueschingen – Vom 14. bis 22. Januar präsentiert sich die Kooperation „Quellregion Donau“ mit den Städten Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen auf der Caravan-, Motor- und Touristikmesse „CMT“ auf dem Messegelände in Stuttgart. Am Stand Nr. 6B55 im Bereich des Schwarzwaldes in Halle 6 findet der Messebesucher Informationen unter anderem zu den touristischen Themen Radfahren, Wandern und Kultur innerhalb der Quellregion Donau.

In Zusammenarbeit mit dem Grafiker Holger von Briel sowie dem Schwarzwaldverein Donaueschingen entstand in den vergangen Monaten zusätzlich zur bereits bestehenden Radbroschüre eine gemeinsame Wanderbroschüre, welche druckfrisch an die Messebesucher verteilt wird. Hierzu gibt es ein interessantes Messeangebot in Form einer Wanderpauschale, welche dem Gast die Möglichkeit bietet, die vielseitige Landschaft der Quellregion Donau zu erkunden und sich anschließend im Aquari–Familienbad und Sauna in Hüfingen zu entspannen.

Ebenfalls wartet auf die Messebesucher in Stuttgart ein Gewinnspiel mit einem attraktiven Preis.