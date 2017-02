Donaueschingen Neue Verkehrssituation bei Allmendshofener Zubringer

Verkehr fließt demnächst über provisorischen Anschluss. Brückenbau beginnt. Verkehr soll Ende November über Viadukt fließen.

Der Verkehr über den Zubringer Allmendshofen fließt demnächst über den wegen des geplanten Brückenbaus notwendigen provisorischen Anschluss. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, hat man heute mit Markierungsarbeiten auf der B 27 begonnen. Die Arbeiten an der Baustelle werden nach der Winterpause kommenden Montag aufgenommen. Ein Linksabbiegen aus Richtung Blumberg ist dann nicht mehr möglich. In den nächsten Wochen beginnen die Arbeiten an den Fundamenten und Widerlagern der Brücke. Das Regierungspräsidium geht davon aus, dass der Verkehr schon im November über die neue Brücke fließen wird.