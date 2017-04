Donaueschingen Neue Heizung spart kräftig Energie

Blockheizkraftwerk wird mit Gas betrieben. Energiedienst-Holding investiert 420 000 Euro in zukunftsweisende Anlage

Donaueschingen – Eine neue Heizzentrale hat die Energiedienst-Holding an ihrem Standort in Donaueschingen in der Prinz-Fritz-Allee 2 installiert. Das Vorzeigeobjekt soll dem Energieunternehmen bei Kosten in Höhe von 420 000 Euro jährlich 66 000 Euro Wärme-und Stromkosten sparen. Der Energieversorger verspricht sich eine Amortisierung innerhalb von sechs Jahren. Außerdem profitiere das Klima vom ersten Tag an von dem Projekt. "Es werden pro Jahr 78 Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen als bisher", freut sich Projektleiter Klaus Nerz bei der Vorstellung.

Kernstück der neuen Anlage ist ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk, das allein mit rund 120 000 Euro zu Buche schlägt. Es ersetzt die alte, elektronisch betriebene Heizungsanlage. Der Brennwerkkessel unterstützt die Wärmeversorgung an kalten Tagen. Als Wärmepuffer dient der alte, bislang bereits vorhandene Wasserspeicher, der 10 000 Liter fasst. Er musste nur neu gedämmt werden. Nerz, zuständig für den Bereich Wärme und Energielösung im Rheinfelder Unternehmen, sieht in der Anlage ein zukunftsweisendes Referenzprojekt, das für die kommende Situation auf dem Energiemarkt bestens gerüstet ist. Selbstredend erfüllt die neue Anlage auch die Anforderungen des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes.

Zuvor hatte man in Rheinfelden unterschiedliche Techniken untersucht wie Wärmepumpen, Anschluss an das Nahwärmenetz Holzverbrennung und Erdgaskessel mit Biogas, ehe sich das Unternehmen für die jetzige Lösung als wirtschaftlichstes Konzept entschieden habe.

Beheizt werden mit der neuen Anlage die Lagerhalle und zwei Bürogebäude mit insgesamt rund 4200 Quadratmetern Fläche über eine interne Nahwärmeleitung. In der Lagerhalle wurde im Zuge der Arbeiten Deckenstrahlplatten und im Werkhof Luftheizer-Regelventile nachgerüstet.

Ein internes Energiemonitoringsystem überwacht die Anlage. Der im Blockheizkraftwerk produzierte Strom wird vorrangig am Standort verwendet. „Zusätzlich entwickeln und testen wir eine nach dem Strommarkt ausgerichtete Steuerung“, erklärt Klaus Nerz.

Das Unternehmen

Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Kerngeschäft ist die Stromerzeugung sowie der Vertrieb von Strom und Gas. Die Energiedienst-Gruppe beschäftigt rund 845 Mitarbeiter, davon 70 am Standort Donaueschingen. (fue)