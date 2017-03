Neue Gesichter an der Eichendorffschule

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Drei junge Kolleginnen verstärken das Lehrerteam an der Eichendorffschule. Anita Armbruster (Mitte) und Lisa Marschall (rechts) absolvieren ihr Referendariat, Kateryna Lazarenko einen Anerkennungslehrgang. Anita Armbruster unterrichtet künftig eigenständig an der Werkrealschule Englisch, Technik und Geographie, Lisa Marschall Deutsch und evangelische Religion in der Grundschule. Bild: Schule