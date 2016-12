Donaueschingen Neue Donaueschinger Band mischt Irish Pub auf

Gelungene Premiere für die „tub-A“ Formation: Der Auftritt mit Jazzsession elektrisiert das Publikum.

Donaueschingen – Der Abend war fortgeschritten und in dem von Rauch geschwängerten Irish Pub standen die Fans dichtgedrängt, als die Funk-Jazz Band „tub-A“ zu ihrem zweiten Set ansetzte. Längst hatte sie das Publikum mit der Professionalität und Ausdrucksweise der Stücke auf ihre Seite gezogen. Wer gekommen war, entdeckte eine erfrischende Art, die Stücke auf jazzige Art in all ihren Variationen zu präsentieren.

Der Auftritt war wie ein rhythmisches Feuerwerk der Jazzszene, das in all seinen Schattierungen für eine euphorische Stimmung sorgte. Der Auftritt war gleichzeitig die Heimpremiere von sechs einheimischen Musikern, deren Profession in irgendeiner Weise mit Musik zusammenhängt. Sei es als Akkordeonist wie im Falle von Kai Armbruster, Gitarrist Fabian Huger, Trompeter Markus Burger oder Drummer Jürgen Schneckenburger, die alle in verschiedenen Formationen mitwirken und an unterschiedlichen Schulen unterrichten. Ergänzt wird die Instrumentalbesetzung von Hartmut Merz-Aulehla, der auf seinem Saxophon den Ton angab. Ständig im Einsatz, dafür hinter seiner Tuba kaum zu sehen, war Ansgar Mayer-Rothmund der bei den Bochumer Symphonikern mitwirkt. Die starke Interpretation bekannter Jazzstücke dauerte mehr als zwei Stunden und nach diesem Erfolg dürfte dies nicht der letzte Auftritt hier gewesen sein.

Im Anschluss folgten die Pfohrener Brassmann, die eine andere Richtung blasmusikalischer Klasse einschlugen.

tub-A

ist eine Jazz-Funk-Formation mit fünf Profimusikern aus der Region, die im Irish Pub erstmals auf der Baar aufgetreten ist. Weitere Gigs stehen am 16. März im Schlössle in Villingen und am 27. Mai beim ersten „Donau Musik Festival“ im Festzelt in Pfohren fest. Zur Besetzung von „tub-A“ gehören Kai Armbruster (Akkordeon), Hartmut Merz-Aulehla (Saxophon), Jürgen Schneckenburger (Drums), Markus Burger (Trompete), Fabian Huger (Gitarre) und Ansgar Mayer-Rohtmund (Tuba). (bom)