Donaueschingen Neudinger wissen närrisch zu feiern

Ein abendfüllendes Programm mit Tänzen, Sketchen und Einzelauftritten bis nach Mitternacht boten die Klosternarren beim Bunten Abend in der vollbesetzten Neudinger Halle. Die Millibach-Musikanten sorgten dafür, dass das Stimmungsbarometer auch in den Pausen nicht abfiel.

Doch zunächst wurde OB Pauly, der "relativ nackt auf der Brust war", mit einem Orden dekoriert. Marc Neininger, zehn Jahre im Elferrat, erhielt von Narrenvater Bernd Matt einen Holzorden, Andrea Moreno, seit 20 Jahren Häästrägerin, eine Miniatur-Klosternarrenmaske.

Düster und unheimlich sind die Klosternarren, wenn sie sich langsam im Halbdunkel über die Bühne bewegen, während das Lied vom Tod erklingt. Im Gegensatz dazu stand der fröhliche Tanz der Gardemädchen. Nach der Verleihung der Verbandsorden durch den Präsidenten der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Gerd Kaltenbach, erklärten sich Martina Münzer und Christa Matt bereit, die Ansagen zu übernehmen. Sie gaben dem Abend das Motto "Es geht nichts ohne eine Frau".

"Der schlimmste Doktor ist der Zahnarzt", sagt Mathias Huber als er "Den Raum des Schreckens" betrat und die Behandlung über sich ergehen ließ, bei der zu 99 Prozent der Bohrer abrutscht. Von der Verständigung von Mann und Frau über sieben Kinosessel handelte der Sketch "Kino". Es folgten ein Lied von Sabrina Bauer und Sascha Spitz über eine Handyfreundschaft und der Klostertanz der Jugend. Der Elferrat begeisterte als Riesenbabys. Der spontane Wettstreit zwischen SNV-Präsident Gerd Kaltenbach und Beate Keller im Aufsagen von Fasnetsprüchen ging an die Lokalmatadorin. Für ein Exemplar ihres Sprüchebuches versprach ihr Kaltenbach im Tausch eine halbe Sau.

Die Gesangstruppe Rotaugen aus Villingen sorgte für Hochstimmung im Saal und hatte zudem auch einige Geschichten aus dem Ort auf Lager. Frank Feder trat in seiner Büttenrede für die Gleichberechtigung der Männer ein. Die Lumbazis sorgten mit Liedern und Anekdoten dafür, dass OB Pauly mitbekommt, was sich in Neudingen so abspielt. Und so mancher Mitbürger bekam kräftig sein Fett weg. Geballte Mädchenpower war beim Tanz der Politessen angesagt. Im Sketch "Duschen" wurde dem Publikum haarklein der Unterschied im Duschverhalten von Mann und Frau nähergebracht. Ein zweiter Auftritt der 14 Ballettmädchen und ein Tanz der Elferräte zum Thema "Mexico" bildeten den Abschluss.

Verdiente Narren aus Neudingen wurden von Gerd Kaltenbach ausgezeichnet: Agnes Hensler (bronzener Verbandsorden), Jürgen Matt (silberner Verbandsorden). Den goldenen Verbandsorden erhielten Narrenvater Bernd Matt und der ehemalige Narrenvater Franz Glunk. Säckelmeister Bernhard Eggert hat als ehemaliger Chronist der SNV diese Auszeichnung schon. Er erhielt die bronzene Verbandsnadel der Schwarzwälder Narrenvereinigung.