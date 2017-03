Donaueschingen Neudinger feiern einen Tag länger

Zehntes Bayerisches Wochenende der Dorfkapelle im August wird nach Besucherumfrage schon am Freitag gestartet

Eine positive Entwicklung des Vereines verzeichete Werner Gieray, der Vorsitzende der Musikkapelle Neudingen in der Generalversammlung des 51 Mitglieder starken Vereins.

Dirigentin Jessica Metzler war ebenfalls sehr zufrieden mit ihren Musikern. Mit der musikalischen Leistung am Konzert war sie sehr zufrieden, obwohl es zu vielen personellen Ausfällen gekommen war. Da diese jedoch angekündigt waren, konnte früh genug reagirt und geplant werden. Mit einem durchschnittlichen Probenbesuch von knapp 73 Prozent war sie ebenfalls sehr zufrieden. Bei der Statistik der Probenbesuche glänzte Anna-Lena Hensler, die bei allen Proben dabei war.

Insgesamt hatte der Verein im vergangenen Jahr 15 Auftritte und 48 Gesamtproben. Als besonderes Highlight im neuen Vereinsjahr ist im Mai ein Kirchenkonzert mit den Jungmusikern der Jugendkapelle Pfohren/ Neudingen geplant. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

Umfrage bewirkt Verängerung

Ein weiterer Höhepunkt wird das "Bayerische Wochenende" sein. In diesem Jahr ist das Fest ein ganz besonderes Spektakel, da es zum zehnten Mal gefeiert wird. Vor diesem Hintergrund veranlasste Jens Hirt schon beim vergangenen Fest eine kleine Umfrage, um dieses Wochenende zu optimieren. Dabei wurde die Werbewirkung von Inseraten in der Zeitung, Mund-zu-Mund Propaganda oder soziale Medien ausgewertet und in der Sitzung vorgestellt.

Des Weiteren wurden Wünsche und Anregungen sowie Lob und Tadel der Gäste ausgewertet. Hierbei zeigte sich, dass unter anderem die Getränkeauswahl, die Dekoration und die Musikauswahl bei den Gästen sehr gut ankam. Jedoch wird gewünscht, dass es am Sonntag eine längere Unterhaltung geben sollte und das Fest durchaus bereits am Freitag starten könnte.

Auf diese Anregungen wurde in der Versammlung im Anschluss eingegangen und bei einer geheimen Wahl darüber abgestimmt, dass das "Bayerische Wochenende" nun schon am Freitag, 25. August, starten und bis Sonntag, 27. August, gehen wird.