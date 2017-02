Donaueschingen Neubau auf Kasernenareal ist Option

Leben in Sankt Michael: Umbau oder Neubau? Die Einrichtung steht vor einer großen Herausforderung.

Das Altenheim Sankt Michael feiert im März seinen 40. Geburtstag. Mit lobenden Reden und einem Rückblick auf die Vergangenheit. Aber auch mit einem mutigen Blick in die Zukunft. So, wie man das Haus derzeit kennt, wird es sich in zehn Jahren, wenn das große Jubiläum zum 50-Jährigen ansteht, vermutlich nicht mehr präsentieren. Denn es stehen Umbauten an: Umfangreich und teuer. Auch ein möglicher Neubau auf dem Gelände der ehemaligen französischen Kaserne wird geprüft. Grund ist: Die Zahl pflegebedürftiger Menschen, die aufs Pflegeheim angewiesen sind, dürfte weiter ansteigen. In den Heimen fehle es an Pflegeplätzen, sagt Heimleiter Dieter Münzer. "Ich hätte Bedarf für ein weiteres Haus", schon jetzt habe er am Tag um die fünf Nachfragen nach einem Heimplatz.

"Unsere Kapazität ist zu gering, die Nachfrage nach Kurzzeitpflege nimmt zu, daher ist abschätzbar, wie groß der Bedarf wirklich ist", sagt Münzer. "Das Absagen macht nicht wirklich Spaß" Aber: ein neues Haus zu bauen, "das geht so nicht, der Mangel an Pflegekräften ist enorm, derzeit könnte ich sofort fünf oder sechs Pflegekräfte einstellen." Um diesen Mangel aufzufangen beschäftige er derzeit einige Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen oder freiberufliche Kräfte.

Die Einzelzimmer-Verordnung, die das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg vor wenigen Jahren auf den Weg gebracht hat, tut ein übriges. Vom 1. September 2019 an sollte die Verordnung eigentlich umgesetzt sein: Sankt Michael muss umbauen, so wie andere Pflegeheime auch. Die vorhandenen 54 Einzelzimmer sind nicht ausreichend und die derzeit bestehenden 56 Doppelzimmer im Haus müssten in Einzelzimmer umgewandelt oder eben auf der "grünen Wiese" neu geschaffen werden.

Die Planungen, so Münzer, seien bereits an ein Stuttgarter Fachbüro vergeben, mit dem Ziel, "uns Vorschläge zu machen." Das heißt, es wird zunächst überprüft, wie das künftige Konzept aussehen könnte, um der Verordnung des Landes gerecht zu werden. Da geht es um die Größe von Wohngruppen und Einzelzimmern, um die künftige Struktur des Hauses, um Nasszellen und Räume für Versorgung, um Therapie- oder Aufenthaltsräume, um umsetzbare und finanzierbare Vorschläge für das "neue" Sankt Michael. Bis 2018 soll das Konzept vorliegen. Dann greift eine Übergangsfrist bis 2028, wenn Heime und Pflegeinrichtungen in den letzten Jahren größere Investitionen oder Umbauten getätigt haben. Bis dahin feiert Sankt Michael den 50.

An Spekulationen, was kommen könnte, will Münzer sich nicht beteiligen, er halte sich da lieber an die Fakten. Ob ein Neubau entsteht, ob es einen weiteren Flügel als Anbau gibt, ob die Doppelzimmer so einfach umgebaut werden können, und was mit den Bewohnern während der Zeit des Umbaus geschieht, ob es weiterhin "Betreutes Wohnen" im Haus geben werde: Darüber könne man jetzt noch munter spekulieren, deutet Münzer an. Er selber werde sich daran nicht beteiligen, "Ich habe es mehr mit den Fakten". Aber die sind noch offen.

Aber es ist einiges im Gange. Münzer will das Projekt noch auf die Schiene setzen, "den Neubau wird dann wohl mein Nachfolger einweihen". Wenn das Konzept der Planer auf dem Tisch liegt, wird der Trägerverein "Altenheim e.V. Donaueschingen" entscheiden, welcher Vorschlag umsetzbar ist. "Ich gehe aber erst dann in Ruhestand, wenn die Zukunft von Sankt Michael gesichert und in trockenen Tüchern ist". Kurzum: "Es wird mir nicht langweilig, ich stehe vor einer neuen Herausforderung."

Münzer zeigt sich kritisch über die Einzelzimmer-Verordnung. Denn schon jetzt gebe es zu wenige Pflegeplätze im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Land greife in Entscheidungen der Träger und freien Unternehmen ein, die Nachfrage regle diese Dinge von selbst. Ganz davon abgesehen, dass alte Menschen im Einzelzimmer eher einsam werden.

Hingegen "sollen Einzelzimmer eine geschützte Privat- und Intimsphäre gewähren", argumentiert das Sozialministerium, "Achtung und Würde, Selbstbestimmung sowie gute Lebensqualität gelten auch für die in Heimen wohnenden Menschen." Und stellt klar: "Die Landesbauordnung lässt Wohneinheiten von zwei Personen ausdrücklich zu." Betroffene sollen aber "nicht gegen ihren Willen mit Unbekannten in einem Zimmer zusammen leben müssen, weil kein Einzelzimmer für sie da ist." Es gingen durch die Einzelzimmer-Verordnung keine Plätze verloren, vielmehr seien in wenigen Jahren 200 neue zusätzliche Pflegeheime entstanden.



Das Altenpflegeheim St. Michael feiert am 26. März das 40-jährige Bestehen. Der SÜDKURIER stellt die 1977 eröffnete Pflegeeinrichtung in einer Serie vor. In loser Folge wird Leben und Arbeit im Altenheim beschrieben. Dabei geht es im zweiten Teil heute um einen bevorstehenden Umbau zur Schaffung von Einzelzimmern, in weiteren Teilen aber auch um Arbeit, Ausbildung oder Probleme in der Pflege, um die Berufsfachschule für Altenpflege, die Küche des Hauses oder Freizeitangebote für die Bewohner. (bea)