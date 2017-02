Donaueschingen Netto und möglicherweise Penny: Ausverkauf bei Donaueschinger Discountern

Netto und möglicherweise Penny wollen Stadt verlassen. Norma zieht von der Käferstraße an den Bahnhof in eines der beiden Gebäude der Konkurrenten.

Der Einzelhandel in der Donaustadt ist in den vergangenen Monaten ordentlich in Bewegung geraten. Internetkonkurrenz, Alter, Arbeitskräftemangel sind nur drei Gründe für die Schließung des Euronics-Elektronikfachmarkts an der Hagelrainstraße, die Metzgerei Kanstinger und das Modehaus Bausch in der Innenstadt oder demnächst auch der Hosenshop-Girl in unmittelbarer Nachbarschaft (wir berichteten). Nun bahnen sich weitere gravierende Veränderungen an, die erneut die Innenstadt schwächen werden. Jetzt aber trifft es die Discounter: Netto beim Bahnhof plant den Rückzug. Ebenso wird über eine Schließung des Penny-Marktes an der Güterstraße auf der anderen Seite der Gleise spekuliert. Erst im Herbst wurde ein Penny-Markt in Tuttlingen wegen des Überangebots dort geschlossen. In eine der leer werdenden Immobilien wird der Norma-Discounter ziehen, denn das Ladenlokal am angestammten Platz in der Käferstraße wurde gekündigt. Der Umzug soll schon Mitte März über die Bühne gehen.



Die Discounter-Filialen von den Marktführern Aldi und Lidl sowie von den Konzernen Rewe (Netto) oder Edeka (Plus, Penny) haben sich in den vergangenen Jahren mehr verbreitet als manchem lieb ist. So drängte sich der Penny-Markt vor über zehn Jahren in die Stadt, obwohl ihn diese gar nicht haben wollte. Der Discounter nutzte aber einen Verfahrensfehler im Einzelhandelskonzept der Stadt aus und erzwang so eine Baugenehmigung. Die starke Konkurrenz am Ort zwang auch Kaisers-Tengelmann und den Nachfolger City-Markt in der Karlstraße in die Knie wie auch das Krone und den Multimarkt, wo sich nach dem Abriss des Komplexes an der Villinger Straße heute der Lidl-Markt befindet.

Ob es nun Umsatzgründe sind oder kartellrechtliche nach der Übernahme von Tengelmann-Filialen durch Edeka: der Netto-Markt wird nach seiner Eröffnung im August 2012 wieder schließen. Ob hier aber der Norma-Markt einziehen wird, scheint nicht sicher. Die Pressestellen von Netto, Norma und Penny halten sich bedeckt, aber nach SÜDKURIER-Informationen verhandelt Norma mit beiden. Sicher ist jedenfalls der Auszug von Norma aus der Filiale, wo das Unternehmen seit rund 30 Jahren besteht. Das Parkplatzangebot ist hier nicht optimal. Und mit dem Rückzug von mindestens einem Discounter rechnet man mit mehr Kundschaft, der man mit einem besseren Parkplatzangebot an neuer Stelle entgegen kommen möchte. "Es ist bedauerlich, dass ein weiterer Frequenzbringer in der Käferstraße schließt", kommentiert Bürgermeister Bernhard Kaiser den Wegzug. In dieser Straße haben recht schnell ein Telefonladen, eine Bäckereifiliale, ein klein kleiner Elektroladen sowie ein Feinkostladen geschlossen.



Discounter-Historie

Aldi, damals noch "Albrecht", war in den 1970ern der erste Discounter in Donaueschingen. Das Geschäft war in der Lehenstraße gegenüber der Polizei. Damals mussten die Kunden den Einkaufswagen noch zwei Treppenstufen hinunter auf den Gehweg tragen und hinter das Haus zum Parkplatz schieben oder hoch zum Realschulparkplatz. Es folgten Lidl in der Wasserstraße und Norma in der Käferstraße. Lidl und Aldi haben zudem die zentrale Baar zu Drehkreuzen gemacht und hier ihre großen Lagerzentren errichtet, von denen aus viele Filialen im Süden und teilsweise in der Schweiz mit Waren versorgt werden.