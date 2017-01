Donaueschingen Narren planen Maskenball

Der Narrenverein Klosternarr veranstaltet am Freitag, 13. Januar, seinen Kappenabend. Gleich zu Beginn, als der Elferrat seine Zunftstube renovierte, beschlossen die Männer gemeinsam, einen Kappenabend dort veranstalten. Musikkapellen wurden eingeladen und gemeinsam feierte man in der Zunftstube und dem Jugendraum, der sich ebenfalls im Vereinshaus befindet. Im vergangenen Jahr wurde beschlossen aufgrund wachsender Besucherzahlen und der Baustelle im Vereinshaus, das Fest in die Mehrzweckhalle zu verlegen. Auch in diesem Jahr wird der Kappenabend ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden. Gemeinsam zu DJ-Musik sowie der Blasmusik von befreundeten Musikvereinen werden die Narren zum Motto "Maskenball" feiern. Bild: Andrea Wieland