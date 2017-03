Donaueschingen Name für neues Quartier gesucht

Donaueschingen – Mit Beginn des Jahres konnten sich die Vertreter der städtischen Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf einen Kaufvertrag einigen. Nach Prüfung der Zentrale der BImA soll der Kaufvertrag nach Angaben der Stadt im März unterzeichnet werden. Der Stadt steht damit die Entwicklung eines ganz neuen Stadtteils bevor, für den es nun gilt, einen geeigneten Namen zu finden. Jeder Donaueschinger kann nun einen Namensvorschlag einreichen. Dem Gewinner winkt eine Jahreskarte für den neuen Stadtbus.

Dabei werden zwei Anforderungen an den neuen Namen gestellt. Zum einen muss der Name eine „identitätsstiftende“ Funktion für das neue Quartier schaffen können. Es sollte also ein Bezug, beispielsweise zur historischen Herleitung, seiner geografischen Lage, zur neuen städtebaulichen Konzeption des Rahmenplans oder einer anderen identitätsstiftenden Leitidee hergestellt werden. Zum anderen müssen aus dem neuen Quartiersnamen auch weitere Namen ableitbar sein, etwa für Straßen und Plätze, aber auch für öffentliche Einrichtungen, wie den Park, die Kindertagesstätte oder die Realschule.

Namensvorschläge können bis zum 7. April per Post an Jens Tempelmann, Stadtbauamt, Rathausplatz 1, 78166 Donaueschingen oder per Mail an jens.tempelmann@donaueschingen.de geschickt werden.

Mit der Teilnahme am Ideenwettbewerb werden neben der Stadtbusjahreskarte für den Erstplatzierten attraktive Preise verlost, darunter Freikarten für das Parkschwimmbad oder Karten für Veranstaltungen der Musikfreunde. Wird der ausgesuchte Quartiersname von verschiedenen Teilnehmern vorgeschlagen, wird der erste Preis unter diesen ausgelost.