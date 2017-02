Närrische Pläne für Unabhängigkeit

Beim 40. Kappenabend der DJK gibt es allerlei brisante Neuigkeiten: So will der Ort nicht länger zu Donaueschingen gehören.

Donaueschingen (gew) Hochstimmung herrschte beim traditionellen Kappenabend der DJK, gab es doch zwei denkwürdige Jubiläen zu feiern. Zum einen sind die DJK-Narren seit nunmehr 55 Jahren bei der Donaueschinger Fasnet „auf der Gass’“ und gleichzeitig ging der nunmehr 40. Kappenabend über die närrische Bühne. Schon beim „Startschuss“ von DJ Hermann Schorpp gingen „die Hände zum Himmel“.

Allerlei brisante Neuigkeiten aus dem DJK-Vereinsleben präsentierte Bernhard Neininger als letzter Donaueschinger Straßenkehrer und berichtete von ernsthaften Bestrebungen in der Gemeinde Allmendshofen, die Selbstständigkeit wiederzuerlangen.

Das Kappenabend-Motto „Närrische Zeitreise“ nahm sodann „Stadionsprecher“ Sebastian Früh auf und stellte die aktiven Fußballer Claudio und Raffael Iengo, Andi Müller und Lukas Stocker als urige „DJK-Kicker anno dazumal“ vor. „Leute, wie die Zeit vergeht“, meinte Jürgen Neugart, der zusammen mit seiner Frau als Urlauber auf Gran Canaria in einer „Eineinhalb-Sterne-Bruchbudi“ und am FKK-Strand so allerhand erlebte. Faustdick hinter den Ohren hatten es die drei „Schuelerbuebe“ Hermann und Reinhold Schorpp sowie Thomas Wild.

Ebenfalls seit Jahrzehnten auf der närrischen DJK-Bühne präsent ist auch Franz Wild. In seiner Paraderolle als „Karle vo Allmendshofe“ nahm er gewohnt pointenreich den als Fahrt ins Blaue geplanten AH-Ausflug ins Markgräflerland aufs Korn. Als Kontrastprogramm förderten die OP-Schwestern Carola Held, Christine Roth sowie Christa und Ulrike Schorpp bei ihrer nicht ganz unblutigen Totaloperation an DJK-Oldie Günter Gut viel Nahrhaftes, aber keinen „Lugenbeutel“ aus dem Patienten zu Tage.

Den Schlusspunkt setzte die AH-Abteilung mit der Schlagerparade durch die zurückliegenden Jahrzehnte. Nacheinander brachten Freddy Quinn (Bernhard Neininger), Drafi Deutscher (Günter Gut), Nena (Reinhold Schorpp), Marius Müller-Westernhagen (Thomas Wild), Nik P. (Martin Roth), Beatrice Egli (Siggi Held) und DJ Ötzi (Jürgen Neugart) den Saal zum Brodeln.