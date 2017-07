Donaueschingen Nachts vorm Museum

Die Wetterprognosen für den Freitagabend waren nicht die besten, dennoch füllte sich der Vorplatz des Museum Art Plus am Abend zusehends, denn auf dem Programm stand Open-Air-Kino.

Einige Besucher nutzten die Gelegenheit, vor Filmbeginn dem Museum noch einen Besuch abzustatten. Warm eingepackt mit Jacken und Decken waren die Stühle schnell besetzt, mit einem Aperol in der Hand stand dem Kinospaß nichts mehr im Wege. Gezeigt wurde die Schweizer Filmkomödie "Der große Sommer" von Stefan Jäger aus dem Jahr 2016. Der Film wurde in der Schweiz und Japan produziert und kam Ende Januar 2016 in die Schweizer Kinos. Er zeigt Mathias Gnädinger in seiner letzten Rolle. Der Film handelt von Anton Sommer, der in jungen Jahren erfolgreicher Ringer war. Als seine Vermieterin unerwartet stirbt, wird er von deren Enkel Hiro genötigt, ihn nach Japan zu begleiten, der dort eine Sumo-Ringer-Schule besuchen möchte. Es wird Sommers erste Reise ins Ausland. Bild: Roger Müller