Donaueschingen Nachhilfelehrer? Youtube - Viele Jugendliche bereiten sich auf Klassenarbeiten mit Online-Videos vor

Warum Geld für Nachhilfe ausgeben, wenn man sich doch alles per Internet erklären lassen kann? Das denken immer mehr Baaremer Schüler.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine Umfrage unter örtlichen Schülern ergab Erstaunliches: Fast alle Jugendlichen bereiten sich auf Klassenarbeiten mithilfe von Youtube vor. Die folgenden „Youtuber“ und ihre Kanäle ziehen Jugendliche der Baaremer Schulen besonders in ihren Bann:

„Thesimpleclub“ heißen sechs Kanäle, die von fast allen befragten Schülern genutzt werden: Die Macher und Schulstoff-Erklärer heißen Alex und Nico. Alex, 20, ist Maschinenbaustudent, und Nico ebenfalls 20 Jahre alt und Medieninformatikstudent. Angefangen haben sie im Spätsommer 2014.

100.000 bis 300.000 Abonnenten lassen sich dort locker-flapsig im Ruhrpott-Slang Polynomdivision oder Humangenetik erklären. Der Renner ist – man ahnt es: Mathe. Der Aufbau der Videos ist zeichnerisch, sodass man alles gut verstehen kann. Die jeweilige Erklärung dazu ist locker, verständlich und witzig.

Der Kanal „Wissen2go“ wurde im Jahr 2012 von dem Journalisten und Produzenten Mirko Drotschmann auf Youtube erstellt und hat derzeit rund 500 000 Abonnenten. Hier informiert er in überwiegend sachlicher Art über aktuelle politische, gesellschaftliche und historische Phänomene. In den Videos erklärt Drotschmann zum Beispiel, was der Philosoph Friedrich Nietzsche mit Superman gemeinsam hat.