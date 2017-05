Donaueschingen Nach SÜDKURIER-Veröffentlichung: Gemauertes Hakenkreuz in Donaueschingen mit Farbe übertüncht

SÜDKURIER-Veröffentlichung über ein Hakenkreuz hat die Stadtverwaltung und das zuständige Straßenbauamt schnell mit Farbe handeln lassen.

Einigen Wirbel hat die Berichterstattung über Zeichen in der Stadt, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern, bei Stadt- und Kreisverwaltung ausgelöst. Schnellstmöglich soll das Dritte-Reich-Symbol verschwinden.



Es befindet sich allerdings an einer vom Kreis zu unterhaltenden Straße. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt wurde es gestern umgehend mit weißer Farbe überstrichen.



Wieso das NS-Symbol so lange überdauern konnte, kann sich Stadtbaumeister Heinz Bunse nicht erklären. Er weiß nur, dass hier jahrelang Efeu die Mauer bedeckte. Spätestens bei dessen Entfernung hätte man aber auch das Hakenkreuz übertünchen müssen, so Bunse.