Donaueschingen Musikverein Grüningen: Hunderte Gästen feiern beim Brigachfest

Die Grüninger Musiker bieten ihren Gästen einiges und so lockte die fünfte Auflage des Brigachfestes mit zahlreiche Attraktionen wieder zahlreiche Besucher an.

Mediterrane Atmosphäre bei einem Fest für alle Generationen bietet traditionell die Festgemeinschaft zwischen Grüninger Musikverein und Bläserjugend. Am Wochenende nutzten die Besucher in Scharen die Chance, an den Angeboten auf der Festwiese dabei zu sein.

Festplatz : Die Mischung zwischen Sitzgelegenheiten in den Zelten und unter freiem Himmel förderten den Wunsch, in einem urgemütlichen Festdorf ein paar gesellige Stunden zu genießen. Sukzessive hat der Musikverein in den vergangenen Jahren die Infrastruktur des Festplatzes ausgebaut, um seinen Gästen einen noch besseren Service anbieten zu können.

Fest-Prolog: Den Prolog drehten die Cego-Freunde Donaueschingen, die bereits vor Festbeginn ein Turnier ausrichteten. Lokalmatador und Geschäftsführer des Blasmusikverbandes Josef Hirt belegte den letzten Platz und erhielt zum Trost eine Mütze.

Den Prolog drehten die Cego-Freunde Donaueschingen, die bereits vor Festbeginn ein Turnier ausrichteten. Lokalmatador und Geschäftsführer des Blasmusikverbandes Josef Hirt belegte den letzten Platz und erhielt zum Trost eine Mütze. Auftakt: Musikalisch begleiteten die Jugendkapellen aus Obereschach-Kappel und später aus Bad Dürrheim den Fassanstich. OB Erik Pauly lobte die Veranstalter für ihr Engagement und dankte stellvertretend dem Musikverein-Vorsitzenden Wolfgang Limberger und der geschäftsführenden Vorsitzenden Julia Held.

Cuba Night : Je später der Abend desto mehr füllte sich das Gelände während der DJ Cuba Night, die bis morgens um drei Uhr für gute Stimmung sorgte. Das Personal hinter den Versorgungsständen, an der Havanna- und Cocktail-Bar hatte alle Hände voll zu tun, die Wünsche der Gäste zu erfüllen.

Je später der Abend desto mehr füllte sich das Gelände während der DJ Cuba Night, die bis morgens um drei Uhr für gute Stimmung sorgte. Das Personal hinter den Versorgungsständen, an der Havanna- und Cocktail-Bar hatte alle Hände voll zu tun, die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Gewerbeschau: Die Präsentation von rund 20 Vereinen und Gewerbe ist ein Dauerbrenner. Besonders jene Aussteller, die den Gästen eine Möglichkeit boten, sich bei Fachpersonal zu informieren oder an einer Aktion wie dem Bau eines Vogelhäuschens mitzumachen, kamen gut an.

Die Präsentation von rund 20 Vereinen und Gewerbe ist ein Dauerbrenner. Besonders jene Aussteller, die den Gästen eine Möglichkeit boten, sich bei Fachpersonal zu informieren oder an einer Aktion wie dem Bau eines Vogelhäuschens mitzumachen, kamen gut an. Blasmusik: Der Musikverein Kurkapelle Schonach, der Musikverein aus Katzenteig und der Musikverein aus Aasen sorgen für eine tolle Stimmung im Publikum.

Der Musikverein Kurkapelle Schonach, der Musikverein aus Katzenteig und der Musikverein aus Aasen sorgen für eine tolle Stimmung im Publikum. Sportangebot: Die Festgemeinschaft überraschte Gastmusiker und Besucher mit der Möglichkeit zum Bogenschießen. Fachpersonal des Waldläufers war zu Gast, um den Anfängern die Grundlagen der Sportart zu erläutern.

Montag geht's weiter

Unter dem Motto "Musik trifft Jung und Alt" beginnt ab 15 Uhr der Musik- und Seniorennachmittag. Das Handwerkervesper folgt ab 18.30 Uhr mit der Musikkantengaudi. (bom)