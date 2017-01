Villingen-Schwenningen Musikverein Aasen: Vertrauen in bewährten Vorstand

Musikverein Aasen: Vertrauen in bewährten Vorstand

Ein reges Vereinsleben, zahlreiche Auftritte, stabile Mitgliederzahlen, erfolgreiche Jugendarbeit und Nachwuchsausbildung – bei der Mitgliederversammlung vom Musikverein Aasen zog Vorsitzender Horst Hall im Dreschschuppen erneut eine positive Bilanz.

Vorausgegangen war die Generalversammlung der Aasener Bläserjugend. Der im Amt bestätigte Vorsitzende Toni Hauger stellte drei Schwerpunkte vor: Die Flötengruppe mit Petra Höfler. 14 Buben und Mädchen kommen derzeit regelmäßig zum Unterricht. Bei den 20 Zöglingen sorgt Petra Bury für die optimale Ausbildung. Das Jugendorchester unter Leitung von Dirigentin Natascha Singer glänzte mit Auftritten, beispielsweise beim Osterwunschkonzert und bei der Sommerserenade. Dank großem Einsatz der Jungmusiker und zahlreicher Engagierter gelang das Disney-Konzert zu einem großen Erfolg.

Ebenso rege und erfolgreich ging es beim MV Aasen 2016 von Fasnet bis Weihnachten zu. Die Kapelle trat im Ort und außerhalb und bei kirchlichen Festen auf. MV-Mitglieder organisierten den beliebten Weihnachtsmarkt. Sehr erfreut ist man über die junge Fasnetkapelle unter Leitung von Manuel Hall.

Auch wenn das Plus der Jahresrechnung 2016 etwas kleiner ausgefallen ist als im Vorjahr, sind die Vereinsfinanzen nach Darstellung von Kassierer Markus Bury weiterhin sehr solide. Und zwar obwohl man viel Geld ausgegeben habe für neue Instrumente sowie 5000 Euro für die Jugendausbildung und weitere 2000 Euro für die Bläserjugendfreizeiten. Die zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Schriftführer Günther Erndle zählt aktuell 180 Vereinsmitglieder, 15 Ehrenmitglieder und 60 aktive Blasmusiker in der Kapelle des MV Aasen. Geehrt für 15-hährige Mitgliedschaft und mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Peter Hall, Nico Hauger, Jessica Heer, Sabine Höfler, Meike Rieper und Alexander Stolz.

Dirigent Manfred Schleicher lud für das neue Jahr zum "aktiven Musizieren in Gemeinschaft" ein. Zum Jahresprogramm 2017 informierte Horst Hall unter anderem über die Fasnetauftritte und den närrischen Musik-Ball am 25. Februar unter dem Motto "Disney – Helden der Kindheit".