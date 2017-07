Donaueschingen Musikkapelle sucht Nachwuchs

Egal ob Blech- oder Holzblasinstrument: Die Musikkapelle Wolterdingen kann alles brauchen. Der Klangkörper will im Herbst wieder mit der Ausbildung seines Nachwuchses beginnen. Ziel sei es hier, die Ausbildung weiterhin vor Ort und in Eigenregie durchzuführen.

Nach dem Rücktritt des Jugenddirigenten Peter Welte nach dem Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr ist der Verein bei der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Näheres will der Vorsitzende der Gesamtkapelle Simon Doser jedoch erst bekannt geben, wenn alles unter Dach und Fach ist.

Recht groß war die Resonanz bei der Informationsveranstaltung. Musik fördert den Geist, heißt es. Mit Musik kann man in jungen Jahren anfangen, und sie kann einen fast das ganze Leben lang begleiten. Um das Interesse beim Nachwuchs in der Regel ab der dritten Klasse zu wecken, gab eine Gruppe von Jungmusikern mit dem "Summernight-Rock" eine kleine Kostprobe ihres Könnens.

Dann standen die Musiker mit ihren Instrumenten für die ersten Spielversuche der Gäste zur Verfügung. Einige positive Ansätze waren bei den Kindern schon zu sehen und unüberhörbar war diese erste Tuchfühlung auch.

Die Kapelle stellt ein Instrument. Nach etwa eineinhalb Jahren Ausbildung kann man das Juniorabzeichen erlangen, was einem den Weg in die Jugendkapelle ebnet. Nach etwa drei weiteren Jahren wird in der Regel das bronzene Leistungsabzeichen abgelegt, um dann auch in der Gesamtkapelle mitspielen zu dürfen.

Der Verein bietet auch eine musikalische Vorausbildung für Kinder ab etwa sieben Jahren an. Hierbei werden mit Hilfe der Blockflöte die Grundbegriffe der Musik erlernt. Die Kinder können so kostengünstig ausprobieren, ob ihnen das Musizieren überhaupt Freude macht.

Dorfplatzkonzert

Beim Open-Air-Dorfplatzkonzert zur Ferieneinstimmung macht die heimische Bläserjugend Pause. Dafür spielen die Gruppe Kirne Brass aus Unterkirnach sowie die Drittplatzierten des SWR4-Blechduells Brotäne Herdepfl am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr auf. Der Eintritt ist frei, erstmals Barbetrieb.