Donaueschingen Musikfreunde-Präsident Wilts: "Es kommt nicht nur auf Zuschauer an"

Die Musikfreunde haben erstmals ihr Jahresprogramm vor dem Kulturausschuss präsentiert. Mit dabei auch die zukünftige Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke. Eines macht der Musikfreunde-Präsident Andreas Wilts klar: "Die Neue Musik müssen wir fördern."

Das gab es im Kulturausschuss noch nie: Die Gesellschaft der Musikfreunde hat dort ihr Jahresprogramm vorgestellt. Quasi druckfrisch hatte der Präsident Andreas Wilts die Exemplare, in die außer ihm und seiner Frau noch niemand einen Blick geworfen hatte, auf den Tisch verteilt. Dass er zu Gast war, war der Wunsch aus den Reihen der Stadträte. Im Rahmen der Kulturamtsdiskussion war dort nämlich kritisiert worden, dass die Gesellschaft der Musikfreunde zwar mit 65 000 Euro jährlich von der Stadt unterstützt wird, der Gemeinderat jedoch gar nicht weiß, was mit den Steuergeldern eigentlich passiert. Das soll sich nun ändern.

Und so berichtete Wilts von der Klassik, dem Festival "Hör-Ba(a)r, dem Kinder- und Familienprogramm, der Kleinkunst und der Neuen Reihe. Übrigens alles in Anwesenheit von Kerstin Rüllke. Die Diplom-Musikjournalistin wird ihre Stelle als Kulturamtsleiterin zwar erst zum 1. August antreten, war der Einladung trotzdem gefolgt, denn schließlich wird das Jahresprogramm der Gesellschaft der Musikfreunde auch nicht täglich vorgestellt und der Kulturausschuss findet verhältnismäßig auch eher selten statt.

"Wir haben dieses Mal alle Kategorien gleich gewichtet", sagte Wilts. So gibt es sieben Veranstaltungen bei der Klassik und sechs bei der Neuen Reihe. Die Kleinkunst umfasst acht Termine und das Hör-Ba(a)r-Festival fünf Veranstaltungen. Hinzu kommt noch das Kinder- und Familienprogramm mit zwei Terminen und sechs Kek-Konzerten.

Gleich mehrfach kam von den Stadträten die Nachfrage nach Besucherzahlen und Kartenverkäufen Wilts: "Das Neujahrskonzert ist unsere beste Veranstaltung und meist ausverkauft", so der Musikfreunde-Präsident. Aber es gebe auch Veranstaltungen, die nicht so gut besucht seien: "Es ist schwer bei dem großen Angebot, das es gibt", so Wilts. Neben Musikvereinen oder Konzerten wie die Egerländer wäre es schwer, sich zu behaupten.

Und das ist auch genau der Punkt, in dem Wilts Handlungsbedarf sieht: "Mit Frau Rüllke haben wir jemanden bekommen, der über die Öffentlichkeitsarbeit Bescheid weiß", definiert der Präsident die Zusammenarbeit mit der zukünftigen Kulturamtsleiterin. "Die Musikfreunde haben sich in den vergangenen vier bis fünf Jahren in unserer Arbeit ziemlich alleingelassen gefühlt", sagt der Präsident. Die Mitglieder hätten immer mehr Dinge übernehmen müssen, obwohl sie keine Fachmänner darin wären. Dass sie Diplom-Musikjournalistin ist, sieht Wilts als großen Vorteil an. Mit Werbung und Marketing könnte da einiges erreicht werden.

Gleichzeitig warnt er jedoch, die Veranstaltungen nur vom Besucher-Zuspruch abhängig zu machen: "Die Kultur wird immer einen Zuschussbedarf haben. Aber Kultur ist etwas, mit dem wir uns schmücken und auf das wir stolz sein können. " Und gerade der Neuen Reihe, die nicht ganz so publikumswirksam ist, sei die Stadt Donaueschingen verpflichtet: "Wir können nicht die Musiktage veranstalten und sagen, dass uns die Neue Musik unter dem Jahr nicht interessiert." Die Besucherzahlen würden bei diesen Veranstaltungen nicht so sehr im Vordergrund stehen. "Die Neue Musik müssen wir fördern."

Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Musikfreunden und Kulturamtsleiterin in Zukunft gestalten wird, steht noch nicht fest. Ein erstes Kennenlernen ist bereits für Freitag geplant: "Es wurde aber bereits angesprochen, dass es in der Vergangenheit geharzt hat und dass es im Interesse aller ist, dass sich das ändert", sagt OB Erik Pauly.

Was sich allerdings auch noch ändern wird, ist wohl der jährliche Bericht der Musikfreunde: Auch wenn die Bedeutung der Neuen Musik für die Stadt klar ist, werden wohl einige Stadträte auf die konkreten Zahlen zu den Konzertbesuchen bestehen. "Wir wollen Klarheit und Transparenz, was uns unser Bekenntnis zur Kultur Wert ist", so FDP-Stadtrat Niko Reith. Und von SPD-Stadträtin Martina Wiemer kam der Hinweis: "Es sind ja immerhin auch Steuergelder, die da ausgegeben werden."

23 Veranstaltungen unterschiedlicher Art