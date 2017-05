Bräunlingen Musik und Bilder als Brückenbauer zwischen Bräunlingen und Bannewitz

Bräunlinger freuen sich über Besuch aus Partnerstadt

Anlässlich seines 50. Vereinsjubiläums gestaltet der Kunstkreis der Bräunlinger Partnerstadt Bannewitz im Kelnhofmuseum eine Ausstellung unter dem Thema "Rund um Dresden", die in verschiedenen Techniken gemalte Bilder von Dresden und Umgebung dem Besucher näher bringt. Die Ausstellung stellt etliche Collagen, Drucke, Kaltnadelradierungen, die Natur und das Malen mit verschiedene Techniken, unter anderem mit Öl und die Acrylkunst, vor.

"Kunst kommt von Können, was die Ausstellung des Kunstkreises Bannewitz im Kelnhof zeige, denn sie biete eine hohe künstlerische Qualität. 40 Werke mit unterschiedlichen Techniken hergestellt, stellen auch die schöne Stadt Dresden und die Umgebung näher vor", hob Bürgermeister Jürgen Guse in seinen Begrüßungsworten hervor. Es sei für die Partnerstadt Bräunlingen eine besondere Ehre, dass der Kunstkreis Bannewitz in seinem 50. Jubiläumsjahr in Bräunlingen eine Ausstellung mit diesem tollen Thema über den Raum Dresden vorstelle, so Guse, der sich sehr über die aussagekräftigen Bilder freute. "Die vitale Partnerschaft lebe, was die vielen Begegnungen der Menschen zeigen und auch belebe." Zusammen mit dem Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse habe er die Partnerschaft vor 27 Jahren initiiert. Guse lobte Fröse als einen sehr aktiven Mann, der wie ein Auto mit hoher PS-Zahl und 12 Zylindern die gute Partnerschaft mit Bräunlingen unterstütze. "Der Mensch lebe nicht vom Brot allein, denn er brauche auch Nahrung für das Gemüt, das Gefühl und die Seele, wozu die Kunst viel mit beitragen könne." Mit einigen Dankesworten an die Organisatoren und Helfer für den Bannewitzbesuch schloss Guse seine Worte zur Ausstellungseröffnung.

Christoph Fröse aus Bannewitz wies auf die zahlreichen Berührungspunkte und Verbindungen der beiden Partnerstädte hin und erinnerte an den "Bräunlinger Tag" in Bannewitz, der dort sehr gut angenommen worden sei. "Eine Partnerschaft lebe auch durch die Vereine", sagte Fröse. Ulrich Schramm der Vorsitzende des Kunstkreises Bannewitz, stellte in kurzen Worten seinen Verein und die künstlerische Arbeit mit den Ideen, Techniken und den Materialien vor. Ein Trompetenduo der "Poisentaler Blasmusikanten" umrahmte die Ausstellungseröffnung mit einigen Musikvorträgen. Die Ausstellung "Rund um Dresden" ist bis zum Sonntag 4. Juni an jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag 2. Juli von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Platzkonzert der Poisentaler Blasmusik aus Bannewitz musste am Samstagabend aufgrund der schlechten Witterung vom Kelnhofplatz in die Schulaula verlegt werden. Am gestrigen Sonntagmorgen unterhielten die Musiker mit Blasmusik, Stimmungsliedern, Dixi sowie Unterhaltungsmusik und Tanzmusik im kleinen Saal der Stadthalle.

Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Bräunlingen und Bannewitz bei Dresden besteht nun schon 27 Jahre. Etliche gegenseitige auch Vereinsbesuche beleben die Partnerschaft. Der Kunstkreis Bannewitz wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in einem alten Bauernhaus auf dem Dorfplatz in Bannewitz. Künstlerischer Leiter ist Dieter Mattheus. Etliche Gründungsmitglieder sind heute noch mit dabei. (dm)