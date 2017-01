Donaueschingen Museum zieht's raus

Außenführung von Art-Plus am 29. Januar, Anemldung nötig

Donaueschingen – Das Museum Art-Plus bietet am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr eine Führung zu seinen Außenskulpturen im Donaueschinger Stadtraum an. Damit beteiligt sich das Museum, das sich insbesondere auch als Förderer der skulpturalen Kunst versteht, erstmals am Programm des Internationalen Fests für zeitgenössische Skulptur „Start 17“, das bereits zum achten Mal von der Internet-Plattform Sculpture Network organisiert wird.

70 Gastgeber weltweit laden am selben Tag zur selben Zeit das interessierte Publikum zu vielfältigen Veranstaltungen ein. Darunter sind neben Museen auch Künstlerateliers, Galerien, Skulpturenparks, Bildhauerwerkstätten und Gießereien. Da alle Veranstaltungen virtuell miteinander vernetzt sind, können Gleichgesinnte sich auch über Landesgrenzen austauschen.

Die Führung in Donaueschingen beginnt auf dem Museumsvorplatz, wo Werke des britischen Bildhauers und Land Art-Künstlers David Nash sowie des Koreaners Jinmo Kang zu sehen sind. Von weithin sichtbar und nachts erleuchtet, steht unweit eine farbenfrohe Arbeit von Paul Schwer in der Brigach. Von dort geht es zum Karlsgarten gegenüber dem Bahnhof, wo eine Neon-Installation von Chris Nägele grüßt. Den Abschluss bildet die bunte Auto-Skulptur Flower Power von Stefan Rohrer, die vor den Donauhallen für Aufsehen sorgt. Teilnahmegebühr fünf Euro inklusive einem Glas Sekt, Anmeldungen bis zum 26. Januar.