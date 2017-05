Donaueschingen Museum zeigt tolle Kinder-Kunst

Donaueschingen ist am Mittwoch, 31. Mai, Gastgeber der 61. Internationalen Musischen Tagung – kurz Imta.

Das Museum Art-Plus nimmt dies zum Anlass, die seit vielen Jahren überaus erfolgreiche Zusammenarbeit von Museum und Kunstschule Donaueschingen einem breiten Publikum vorzustellen. Besonders die Kunst-Workshops erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Sie beginnen immer im Museum, wo die Kinder ausgewählte Kunstwerke genau betrachten. Das Gesehene wird dann anschließend in der Kunstschule kreativ umgesetzt. In einer kleinen Ausstellung im Spiegelsaal können an diesem Tag einige Ergebnisse aus mehreren Kinder-Kunst-Workshops bewundert werden. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Mittwoch frei. Um 14, 15 und 16 Uhr finden kostenlose Kurzführungen durch die aktuellen Ausstellungen statt.