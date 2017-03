Donaueschingen Museum Art Plus setzt auf Kinder

Neues Programm für die Kleinen vorgestellt. Von Führungen bis zu Kunstworkshops

Donaueschingen – Das Kinder-Kunst-Programm im Museum Art Plus ist ein voller Erfolg. Deshalb hat das Museum sein Angebot weiter ausgebaut. Ganz neu ist die Kinderführung Plus für Kinder ab sechs Jahren, die erstmals am Samstag, 11. März, um 15 Uhr, stattfindet. Ausgestattet mit Klemmbrettern, Papier und Stiften schauen sich die Kinder zusammen mit Andreas Bordel-Vodde, dem Leiter der Kunstschule Donaueschingen, zwei bis drei ausgewählte Kunstwerke in der aktuellen Ausstellung ganz genau an und werden gleich vor den Originalen selbst künstlerisch aktiv. So erlernen die Kinder neben zeichnerischen Tricks auch das genaue Hinschauen. Die Führung dauert von 15 bis 16.30 Uhr und kostet 6 Euro. Anmeldung bis Freitag, 10. März, unter info@museum-art-plus.com oder Telefon 0771-89 66 89-0.

Auch das Workshop-Angebot in Kooperation mit der Kunstschule Donaueschingen wird erweitert. Aufgrund der großen Nachfrage finden die Kinderkunst-Workshops für Kinder von 5 bis 10 Jahren künftig nicht nur einmal im Quartal, sondern alle zwei Monate statt. Der erste am Samstag, 8. April. Stets unter einem anderen Themenschwerpunkt besucht die Kunstpädagogin Monika Broghammer dabei mit den Kindern zunächst die aktuelle Ausstellung im Museum, bevor es im Anschluss in der benachbarten Kunstschule darum geht, selbst kreativ zu werden und spannende Kunstwerke zu erschaffen. Die zweitägigen Ferien-Kunstworkshops für Kinder von acht bis zwölf Jahren finden wie gehabt in den Osterferien – 20. und 21. April – und den Sommerferien – 27. und 28. Juli – statt.

Ebenfalls neu ist die Oma-Opa-Enkel-Führung. Hier können Kinder gemeinsam mit den Großeltern – oder auch Tanten und Onkeln – das Museum erkunden. Auftakt ist am Donnerstag, 11. Mai, um 16 Uhr anlässlich der Themenwoche Graue Haare – buntes Leben: Älterwerden des Seniorenreferats Freiburg.

Wer frühzeitig über das vielseitige Kinderprogramm des Museum Art Plus informiert sein möchte, kann unter info@museum-art.plus.com den Kinder-Newsletter anfordern.

Führungen für Kindergartengruppen und Schulklassen sind wie gehabt auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten des Museums buchbar.