Donaueschingen Museum Art Plus: Premiere der Kinderführung Plus war ein Erfolg

Wo aus kleinen Kunstliebhabern Kunstkenner werden ? Bei der Kinderführung Plus im Museum Art Plus, die jetzt zum ersten Mal angeboten wurde.

Premiere für die neue Kinderführung Plus im Museum Art Plus. Zwölf wissbegierige kleine Kunstliebhaber ließen sich am Samstag von Andreas Bordel-Vodde, dem Leiter der Kunstschule Donaueschingen, durch die Ausstellung führen. "Es ist immer wieder erstaunlich, wie offen die Kinder gegenüber zeitgenössischer Kunst sind", zeigten sich die Verantwortlichen angetan: Frei und ungehemmt sprudeln die Ideen aus ihnen heraus.



Der Höhepunkt für die Kleinen war natürlich das "Einhorn" von Friedemann Flöther im Spiegelsaal des Museums, das zunächst ganz genau betrachtet wurde. Das Gesehene brachten die kleinen Künstler dann auch auf Papier. Im Anschluss verriet Andreas Bordel-Vodde einige Tricks und Kniffe, wie man mittels Hilfslinien wie Kugeln und Dreiecken ein Pferd in den richtigen Proportionen zeichnen kann. Das Gelernte wurde sofort umgesetzt – und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.



Kinder und Eltern waren begeistert und die erste Kinderführung Plus ein voller Erfolg. Die nächste Auflage der Kinderführung findet am Samstag, 17. Juni, statt. Wer frühzeitig über das Kinder-Kunst-Programm des Museums informiert sein möchte, kann unter info@museum-art.plus.com den Kinder-Newsletter anfordern. Bild: Museum Art Plus