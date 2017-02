Hüfingen Morgen feiert die Mundelfinger Jugend ihren Kinderball

Kinder und Jugendliche des SV Mundelfingen laden ihre Altersgennossen und deren Eltern ein

Mundelfingen (bom) "Ein starkes Stück Jugendarbeit ist der Kinderball am morgigen Samstag. Seine Organisation und Bewirtung übernehmen komplett die Kinder und Jugendlichen des SV Mundelfingen", freut sich Vorsitzender Peter Allaut, dass der Verein erneut mit einer Tanzveranstaltung unter dem Motto "Von Kindern – für Kinder" die Dorfffasnet eröffnet. Seit Jahren steht dieser Kinderfasnachtsball am Beginn der närrischen Tage im größten Hüfinger Ortsteil. Die von der Jugendabteilung organisierte Veranstaltung lockt Jahr für Jahr über 100 Kinder und ihre Eltern und Verwandten in die Aubachhalle.

Das Programm eröffnet die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Gastgeber, die im kommenden Frühjahr erstmals in ihrer Historie einen eigenen Proberaum erhält. Das bevorstehende Ende der Clubheimerweiterung macht's möglich. Vorsitzender Peter Allaut erhofft sich dadurch einen weiteren Schub für die lokale Tanzszene und die Chance, weitere Kinder und Jugendliche für das Angebot des Sportvereins zu begeistern.

Für den Ball ab 13.30 Uhr ist es der Jugendabteilung gelungen, mit Tanzgruppen von Martina Dancker ein Programm mit bunten Tänzen und attraktiven Choreografien zusammen zu stellen. Lustige Spiele bereichern den Ablauf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bereits zum sechsten Mal geht der komplette Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten an den Förderverein Millgrossa, mit dem die SVM-Jugendabteilung seit 2012 eine feste Patenschaft verbindet. Der Kinderfasnachtstanzball beginnt morgen um 13.30 Uhr in der Mundelfinger Aubachhalle.