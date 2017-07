Donaueschingen Mofarennen Pfohren: 57 000 Kilometer auf dem Mofa über die Felder

Gemeinsam haben die Teams des 21-Stunden-Mofarennens in Pfohren die Erde 1,5 Mal umrundet

Es ist eine erstaunliche Strecke, die bereits auf den Feldern von Pfohren zurückgelegt wurde: 1,5 Mal haben die Teams, die bei den bisherigen 21-Stunden-Mofarennen angetreten sind, die Welt umrundet. 57 000 Kilometer sind insgesamt auf der holprigen Strecke zurückgelegt worden.

Den größten Anteil daran haben "Die Haarigen" dazu beigetragen. Das Team hat an allen drei Mofarennen teilgenommen und führt die "Ewige Bestenliste", die der Veranstalter Motorsportfreunde Pfohren führt, an. Sie haben insgesamt 2015 Kilometer auf den Feldern von Pfohren zurückgelegt. Dies entspricht 1033 Runden und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 Stundenkilometer.

Auf den weiteren Plätzen folgen das „Racing Team Brigachtal“ mit 1998 Kilometern und MSC Mofa Racing Team aus Peterzell. Auf Platz vier findet sich das beste Team aus Pfohren: "Fricker´s Partyservice“ hat immerhin 1864 Kilometern zurückgelegt.

Welche Strapazen dies für Mensch und Maschine bedeutet, kann man wohl nur deuten, wenn man selbst an einem Langstreckenrennen mitgefahren ist. Pro Team sind vier Fahrer zugelassen, die willkürlich wechseln dürfen. Insofern es keine technischen Probleme an den Rennmofas gibt, sitzt jeder Fahrer etwas mehr als fünf Stunden auf dem harten Sattel. Zu Rennbeginn fährt man noch gerne über eine längere Zeit. Gegen Rennende reduzieren sich die Fahrzeiten pro Fahrer am Stück deutlich, denn jeder Sprung und jedes Holpern schmerzt in den Knochen.

Die Veranstaltung

Die vierte Auflage vom 21-Stunden-Mofarennen, das vom 8. bis zum 10. September stattfindet, erhält Flügel. Der bekannte und bei vielen spektakulären Sportarten tätige Brausehersteller unterstützt die Motorsportler aus Pfohren mit etlichem Equipment. Die roten Bullen stellen unter anderem einen Torbogen, einen Verkaufsstand und ein futuristisches Event-Fahrzeug zur Beschallung des Außenbereiches zur Verfügung. (jak)