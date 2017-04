Donaueschingen "Modernste Technik misst den Wind"

Solarcomplex legt Windmessungen offen. Blick auf bestehendeAnlage greife nach Ansicht des Unternehmens zu kurz. Windkraftgegner sehen auch Trinkwasser bedroht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen – In der politisch eingeleiteten Energiewende setzen Bundes- und Landesregierung auf regenerative Energien und somit auch auf die Windkraft. Viele Windräder sind von der Nordsee bis an die Schweizer Grenze inzwischen entstanden. Und mit der wachsenden Zahl ist auch die Zahl der Zweifler und Gegner deutlich gewachsen. Ihr Argument: Windenergie ist nicht gleichmäßig vorhanden, oft garnicht. Konventionell betriebene Kraftwerke müssten als Ausgleich parallel betrieben werden, weil es an Speicherkapazitäten für Windstrom fehle. Entsprechend hat sich auch zum Baaremer Windkraftprojekt die Gegnerschaft positioniert.

Neben einer Bedrohung der geschützten Milan- oder Fledermauspopulationen wird durch eine Abholzung des Waldes nun auch eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung in diesem Bereich prophezeit (siehe unten). In einem Widerspruch zur Immissionsrechtlichen Genehmigung, die derzeit noch mit Auflagen an die Investoren verbunden ist, werden sogar die für die Baugenehmigung erforderlichen Windmessungen angezweifelt. Dem widerspricht die Solarcomplex AG, die neben der Münchener Green City Energy (fünf Anlagen), hier acht Schwachwindanlagen bauen möchte.

Solarcomplex verweist auf umfassende Windmessungen im Projektgebiet: „Wir haben zwölf Monate am Standort mit Lidar-Geräten gemessen. Auf Basis dieser Daten haben wir von zertifizierten Instituten nach den aktuell geltenden Richtlinien Wind- und Ertragsgutachten erstellen lassen. Diese zeigen, dass das Projekt auf jeden Fall wirtschaftlich betrieben werden kann“, erklärt das Singener Bürgerunternehmen.

Behauptungen der Windkraftgegener, es habe nur kurzfristige Messzeiträume gegeben, weist Vorstand Bene Müller klar zurück: „Unsere Messtechnik war für jeden sichtbar von Mai 2015 bis Mai 2016 auf der Länge im Einsatz.“ Für den gesamten Zeitraum seien alle im 10-Minuten-Rhythmus erhobenen Messdaten dokumentiert. Eine Zwölfmonatsmessung gelte als komfortable Basis für ein Windgutachten. Dabei setze Solarcomplex ausschließlich das Windcube V2 ein. „Das ist die neueste Version, die derzeit auf dem Markt ist. Alle unsere Lidar-Geräte werden exakt nach Herstellererfordernis gewartet und durch Verifikationstests geprüft“, betont Bene Müller und widerspricht den Gegnern, die in ihrem Widerspruch den Einsatz von überholter Technik angedeutet haben.

Solarcomplex führe auch im Auftrag anderer namhafter Firmen der Energiebranche Windmessungen durch, die von allen Gutachtern anerkannt seien.

Lidar-Geräte nutzen Laser, um Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen zu ermitteln. Starkwindereignisse bilden sich ebenfalls in der Messung ab. Für eine Bewertung der Windhöffigkeit eines Standorts werden von Gutachtern deshalb meteorologische Langzeitdaten aus den zurückliegenden 20 bis 30 Jahren hinzugezogen und soweit vorhanden auch Ertragsdaten bereits bestehender Anlagen. "Dies war auch auf der Länge der Fall" meint Müller.

Vom bestehenden 90–Meter-Windrad auf den Ertrag der geplanten Windparks zu spekulieren, wie es die Fürstenberger Windkraftgegner in ihrem beim Landratsamt eingereichten Widerspruch getan haben, greife deutlich zu kurz, stellt Solarcomplex klar. Ebenso mache es keinen Sinn, die Windenergietechnologie von vor 15 Jahren mit der heutigen gleichzusetzen. Auf der Länge sollen Schwachwindanlagen der neuesten Generation gebaut werden. "Sie sind technisch exakt auf die Windsituation vor Ort angepasst. Windparks mit vergleichbaren Anlagen liefern auch in Baden-Württemberg nachweisbar gute Erträge, so zum Beispiel der Bürgerwindpark Großer Wald oder der Windpark Prechtaler Schanze", meint der Solarcomplex-Geschäftsführer.

Beeinträchtigt Abholzung die Trinkwasserversorgung?

Wird durch die Abholzung von rund 17 Hektar Wald, die für die Errichtung von acht Windkraftanlagen notwendig ist, die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt? Herbert Scherer und Thomas Schroff aus Hondingen sehen den Wasserhaushalt des Waldes (Länge/Ettenberg) in Schieflage und vor allem den Grundwasserpegel gefährdet, wenn diese große Menge an Holz auf einmal dem Waldgebiet entzogen wird. Sie fordern diesbezüglich eine erneute Prüfung.