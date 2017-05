Donaueschingen Mitgründer und Motor der Grüninger Heimatstube

Moritz Limberger verstorben. In vielen Vereinen und Gruppen engagiert

Grüningen (hac) Nur drei Monate, nachdem er seinen 80. Geburtstag feiern durfte, ist Moritz Limberger überraschend verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke nicht nur in der Familie, sondern auch in Grüninger Vereinen und Organisationen, in denen er sich bis zuletzt ehrenamtlich mit großem Engagement einsetzte. Der Seniorentreff verliert seinen Mitorganisator und sowohl dort als auch bei der Grüninger Heimatstube, dessen Mitgründer und treibende Kraft er war, werden sein Organisationstalent, seine Bildpräsentationen und seine Kameradschaft fehlen. Fußballclub und Musikverein verlieren mit dem Tod Moritz Limbergers nicht nur eines ihrer Ehrenmitglieder, sondern auch einen zuverlässigen Helfer bei ihren Festen, solange es seine Gesundheit zuließ. Der Feuerwehr und seinen Kameraden der Altersmannschaft hielt der Verstorbene die Treue bis zu seinem Tod. Als ehemaliger Angestellter bei der Post in Donaueschingen, Posthalter in Grüningen und Austräger in Aufen genoß Moritz Limberger große Bekanntheit. Die Beerdigung findet am Montag, 22. Mai, um 14 Uhr statt.